Защитник «Автомобилиста» побил абсолютный рекорд по матчам за клуб

Защитник Никита Трямкин побил рекорд по количеству матчей за хоккейный клуб «Автомобилист». Для этого ему понадобилось провести 696 матчей. Прежний рекорд держался 37 лет, сообщили в пресс-службе команды.
«Никита Трямкин провел свой 696 матч за нашу команду и побил рекорд легендарного защитника Александра Карцева по количеству проведенных матчей за „Автомобилист“, который держался 37 лет. Поздравляем Никиту с этим достижением», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Предыдущий рекордсмен — коренной свердловчанин, выпускник академии «Спартаковец». За «Автомобилист» он провел 16 сезонов в 70-е и 80-е годы, семь из них — в высшей лиге. Также играл за свердловские команды «Луч» и СКА. Карцев — мастер спорта СССР. Сейчас ему 70 лет.
Трямкину 30 лет, рост его более двух метров, родился в Екатеринбурге. Игрок обороны провел почти всю карьеру в системе «Автомобилиста», лишь на два сезона (2015/16 и 2016/17) он уезжал в Канаду, чтобы поиграть за «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ. В Северной Америке он сыграл 79 матчей, забросив три шайбы и отдав восемь голевых передач. За родной клуб в КХЛ он забил 35 голов и отдал 112 ассистов, начиная с сезона 2011/12. Вместе с «Автомобилистом» он завоевал бронзовые медали Кубка Гагарина.
Рекорд Никита Трямкин побил в игре с подмосковным «Витязем». Уральцы обыграли соперника на домашней арене со счетом 2:1. В регулярке КХЛ «Автомобилист» идет в топ-3, а на Востоке занимает второе место — 79 очков за 58 из 68 игр чемпионата.
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