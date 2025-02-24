24 февраля 2025

Защитник «Автомобилиста» побил абсолютный рекорд по матчам за клуб

Защитник Никита Трямкин стал рекордсменом по количеству матчей за «Автомобилист»
© Служба новостей «URA.RU»
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Никита Трямкин играет за «Автомобилист» в КХЛ с сезона 2011/12
Никита Трямкин играет за «Автомобилист» в КХЛ с сезона 2011/12 Фото:

Защитник Никита Трямкин побил рекорд по количеству матчей за хоккейный клуб «Автомобилист». Для этого ему понадобилось провести 696 матчей. Прежний рекорд держался 37 лет, сообщили в пресс-службе команды.

«Никита Трямкин провел свой 696 матч за нашу команду и побил рекорд легендарного защитника Александра Карцева по количеству проведенных матчей за „Автомобилист“, который держался 37 лет. Поздравляем Никиту с этим достижением», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Предыдущий рекордсмен — коренной свердловчанин, выпускник академии «Спартаковец». За «Автомобилист» он провел 16 сезонов в 70-е и 80-е годы, семь из них — в высшей лиге. Также играл за свердловские команды «Луч» и СКА. Карцев — мастер спорта СССР. Сейчас ему 70 лет.

Трямкину 30 лет, рост его более двух метров, родился в Екатеринбурге. Игрок обороны провел почти всю карьеру в системе «Автомобилиста», лишь на два сезона (2015/16 и 2016/17) он уезжал в Канаду, чтобы поиграть за «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ. В Северной Америке он сыграл 79 матчей, забросив три шайбы и отдав восемь голевых передач. За родной клуб в КХЛ он забил 35 голов и отдал 112 ассистов, начиная с сезона 2011/12. Вместе с «Автомобилистом» он завоевал бронзовые медали Кубка Гагарина.

Рекорд Никита Трямкин побил в игре с подмосковным «Витязем». Уральцы обыграли соперника на домашней арене со счетом 2:1. В регулярке КХЛ «Автомобилист» идет в топ-3, а на Востоке занимает второе место — 79 очков за 58 из 68 игр чемпионата.

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Защитник Никита Трямкин побил рекорд по количеству матчей за хоккейный клуб «Автомобилист». Для этого ему понадобилось провести 696 матчей. Прежний рекорд держался 37 лет, сообщили в пресс-службе команды. «Никита Трямкин провел свой 696 матч за нашу команду и побил рекорд легендарного защитника Александра Карцева по количеству проведенных матчей за „Автомобилист“, который держался 37 лет. Поздравляем Никиту с этим достижением», — говорится в сообщении на сайте клуба. Предыдущий рекордсмен — коренной свердловчанин, выпускник академии «Спартаковец». За «Автомобилист» он провел 16 сезонов в 70-е и 80-е годы, семь из них — в высшей лиге. Также играл за свердловские команды «Луч» и СКА. Карцев — мастер спорта СССР. Сейчас ему 70 лет. Трямкину 30 лет, рост его более двух метров, родился в Екатеринбурге. Игрок обороны провел почти всю карьеру в системе «Автомобилиста», лишь на два сезона (2015/16 и 2016/17) он уезжал в Канаду, чтобы поиграть за «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ. В Северной Америке он сыграл 79 матчей, забросив три шайбы и отдав восемь голевых передач. За родной клуб в КХЛ он забил 35 голов и отдал 112 ассистов, начиная с сезона 2011/12. Вместе с «Автомобилистом» он завоевал бронзовые медали Кубка Гагарина. Рекорд Никита Трямкин побил в игре с подмосковным «Витязем». Уральцы обыграли соперника на домашней арене со счетом 2:1. В регулярке КХЛ «Автомобилист» идет в топ-3, а на Востоке занимает второе место — 79 очков за 58 из 68 игр чемпионата.
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