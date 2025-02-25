В 2025 году в России останется меньше 300 банков после завершения сделки M&A

В 2025 году темпы уменьшения количества банков в России сохранятся на уровне прошлого года. К концу текущего года число действующих банков сократится до менее 300. Эксперты также предполагают усиление концентрации на рынке за счет мероприятий по слиянию и поглощению (сделки M&A). Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Сокращение числа банков продолжится темпами 2024 года, прежде всего за счет уже запущенных M&A-сделок, а также прекращения ЦБ деятельности недобросовестных игроков рынка», — передает «Ведомости» информацию из «Эксперт РА». Таким образом, банков в России останется менее 300.
Не разглашается, завершение каких сделок ожидается в 2025 году. Однако в середине текущего года должно завершиться присоединение РНКБ и «БМ банк» к ВТБ.
Согласно аналитикам, в 2024 году Центральный банк России аннулировал шесть банковских лицензий, а еще шесть банков прекратили свою деятельность по собственной инициативе или в результате объединения с другими финансовыми учреждениями. Например, среди них — Росбанк (присоединен к Т-банку), «ФК Открытие» (ВТБ), «Джей энд ти» («Реалист банк), „СМП банк“ (Промсвязьбанк). По состоянию на начало 2025 года в РФ функционировали 312 банков. Ожидается, что в этом году с рынка выйдет немного более 12 банков, и общее число действующих банков сократится до менее чем 300. Причины ухода банков с рынка: половина связана с отзывами лицензий, другая половина — с реорганизацией и добровольной сдачей лицензий.
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