Свердловчанин заживо сгорел в собственном доме. Фото

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Площадь пожара достигла 48 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В селе Краснополье (Свердловская область) в загоревшемся частном доме спасатели обнаружили труп жильца. О возгорании мужчина не знал, так как жилье не оборудовали пожарным извещателем, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану сегодня утром. На площади 48 „квадратов“ горел частный жилой дом в селе Краснополье по улице Горная. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружен один погибший», — следует из поста в telegram-канале ведомства.

Пожар тушили 11 спасателей и три единицы спецтехники. Представители ведомства уточнили, что трагедии можно было избежать, если бы в доме стояла специальная сигнализация.

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В селе Краснополье (Свердловская область) в загоревшемся частном доме спасатели обнаружили труп жильца. О возгорании мужчина не знал, так как жилье не оборудовали пожарным извещателем, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану сегодня утром. На площади 48 „квадратов“ горел частный жилой дом в селе Краснополье по улице Горная. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружен один погибший», — следует из поста в telegram-канале ведомства. Пожар тушили 11 спасателей и три единицы спецтехники. Представители ведомства уточнили, что трагедии можно было избежать, если бы в доме стояла специальная сигнализация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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