Площадь пожара достигла 48 квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Краснополье (Свердловская область) в загоревшемся частном доме спасатели обнаружили труп жильца. О возгорании мужчина не знал, так как жилье не оборудовали пожарным извещателем, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану сегодня утром. На площади 48 „квадратов“ горел частный жилой дом в селе Краснополье по улице Горная. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружен один погибший», — следует из поста в telegram-канале ведомства.

Пожар тушили 11 спасателей и три единицы спецтехники. Представители ведомства уточнили, что трагедии можно было избежать, если бы в доме стояла специальная сигнализация.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области