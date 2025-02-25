В селе Краснополье (Свердловская область) в загоревшемся частном доме спасатели обнаружили труп жильца. О возгорании мужчина не знал, так как жилье не оборудовали пожарным извещателем, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану сегодня утром. На площади 48 „квадратов“ горел частный жилой дом в селе Краснополье по улице Горная. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружен один погибший», — следует из поста в telegram-канале ведомства.
Пожар тушили 11 спасателей и три единицы спецтехники. Представители ведомства уточнили, что трагедии можно было избежать, если бы в доме стояла специальная сигнализация.
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