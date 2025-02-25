Челябинцам предложили поучаствовать в мусорном флешмобе во время снегопада

25 февраля 2025 в 14:43 Размер текста - 17 +

Мусоровоз не может забрать отходы на перекрытой машинами площадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Челябинской области предложили принять участие в мусорном флешмобе, который призван проучить водителей автомобилей, паркующихся у контейнерных площадок. Зачастую такие машины полностью перекрывают мусоровозам возможность собрать мусор из контейнеров, особенно во время снегопадов, рассказал URA.RU глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Предлагаю жителям такой импровизированный флешмоб. Увидел, что кто-то перегораживает проходу или проезду к контейнеру, оставь мусорный мешок на крыше или капоте нарушителя! Только совместными усилиями мы сможем приучить к порядку», — отметил Безруков. Эксперт пояснил, что после выпадения снега работники мусоровоза не могут выкатить контейнеры с перекрытой другими автомобилями площадки и подкатить к своей технике, поэтому они вынуждены уезжать с подобных объектов. Он отметил, что на нарушителя можно вызвать городские службы или ГАИ и привлечь за нарушение правил остановки или стоянки. Размер штрафов за такое нарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Однако вероятно, что водитель сам поймет свою ошибку, убирая мусорный пакет с капота или крыши, и перестанет парковать машину у контейнерной площадки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области предложили принять участие в мусорном флешмобе, который призван проучить водителей автомобилей, паркующихся у контейнерных площадок. Зачастую такие машины полностью перекрывают мусоровозам возможность собрать мусор из контейнеров, особенно во время снегопадов, рассказал URA.RU глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Предлагаю жителям такой импровизированный флешмоб. Увидел, что кто-то перегораживает проходу или проезду к контейнеру, оставь мусорный мешок на крыше или капоте нарушителя! Только совместными усилиями мы сможем приучить к порядку», — отметил Безруков. Эксперт пояснил, что после выпадения снега работники мусоровоза не могут выкатить контейнеры с перекрытой другими автомобилями площадки и подкатить к своей технике, поэтому они вынуждены уезжать с подобных объектов. Он отметил, что на нарушителя можно вызвать городские службы или ГАИ и привлечь за нарушение правил остановки или стоянки. Размер штрафов за такое нарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Однако вероятно, что водитель сам поймет свою ошибку, убирая мусорный пакет с капота или крыши, и перестанет парковать машину у контейнерной площадки.