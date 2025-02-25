На счета фирмы, связанной с ОПГ дорожников, наложен арест

На счета ПКФ «Глобус», принадлежащей проходящим по делу челябинской ОПГ дорожников бизнесмену Мяснику Закояну, наложен арест. Об этом сообщают в пресс-службе арбитражного суда региона.
«Наложить арест на все движимое (в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках) и недвижимое имущество ООО ПКФ „Глобус“ в пределах суммы исковых требований 48 649 082 рублей 36 копеек. За исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплаты налогов, сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также суммы, необходимой для текущей хозяйственной деятельности», — цитирует решение суда пресс-служба в своем официальном паблике «ВКонтакте».
Кроме того, суд запретил управлению Федеральной налоговой службы по региону совершать действия по государственной регистрации, реорганизации либо ликвидации компании. Запрещено совершать действия с недвижимостью фирмы. Региональному управлению ГАИ запрещено осуществлять действия с автотранспортом «Глобуса».
Сумму в 48,6 млн рублей взыскивают в пользу миндортранса региона. Госконтракт был заключен в феврале 2024 года. Компания должна была выполнить ремонт дороги Чебаркуль — Мисяш — трасса М-5. Однако выравнивающий и верхний слой дороги оказался толщиной меньше, чем указано в проекте. При этом работы по контракту приняты и оплачены министерством дорожного хозяйства и транспорта.
Мясник Закоян является фигурантом уголовных дел о взятках в «Челябинскавтодоре». По версии следствия, владелец ООО ПКФ «Глобус» Закоян был одним из тех, кто давал взятки начальнику отдела «Челябинскавтодора» Артему Степанову. Сам Закоян находится в СИЗО.
«Глобус» благодаря работе УФСБ попал в поле зрения по делу ОПГ дорожников. Согласно данным источника URA.RU, завод компании был незаконно размещен на территории МБУ «Трасса 74». За вознаграждение директор «Трассы» Сергей Ефимов предоставлял участок Мяснику Закояну. Взятки чиновник, отправленный в феврале в СИЗО, получал от его сына Арайика.
В январе «Глобус» попал в список недобросовестных поставщиков. Как сообщили в УФАС региона, причиной послужило расторжение контракта «Трассой 74» из-за невыполненных в срок работ.
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