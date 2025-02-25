Россиян предупредили о рисках при принятии БАДов

Основной проблемой российского рынка БАДов является нелегальный оборот продукции
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Часто регистрируются БАДы с запрещенными веществами, заявил Саркисян
Часто регистрируются БАДы с запрещенными веществами, заявил Саркисян Фото:

Существуют риски, связанные с приемом БАДов. Некоторые из них, запрещенные в Таможенном союзе, регистрируются как безопасные добавки. Это может приводить к превышению дозировок и угрозе для здоровья населения. Об этом рассказал старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Варужан Саркисян.

«Регистрируется в качестве БАДа продукция, которая запрещена к обороту на территории Таможенного союза, превышаются дозировки, что влечет риски здоровью населения», — передает слова Саркисяна «Коммерсант». Он добавил, что особенно это касается психоактивных веществ и анаболических препаратов.

В качестве решения проблемы Саркисян предложил разработать механизм для отзыва регистрации таких БАДов. Совет Торгово-промышленной палаты обратился в ФАС с рекомендациями по ужесточению регулирования продаж БАДов в сфере электронной коммерции, так как некоторые продавцы обходят российские требования, используя юридические лица из стран ЕАЭС.

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Существуют риски, связанные с приемом БАДов. Некоторые из них, запрещенные в Таможенном союзе, регистрируются как безопасные добавки. Это может приводить к превышению дозировок и угрозе для здоровья населения. Об этом рассказал старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Варужан Саркисян. «Регистрируется в качестве БАДа продукция, которая запрещена к обороту на территории Таможенного союза, превышаются дозировки, что влечет риски здоровью населения», — передает слова Саркисяна «Коммерсант». Он добавил, что особенно это касается психоактивных веществ и анаболических препаратов. В качестве решения проблемы Саркисян предложил разработать механизм для отзыва регистрации таких БАДов. Совет Торгово-промышленной палаты обратился в ФАС с рекомендациями по ужесточению регулирования продаж БАДов в сфере электронной коммерции, так как некоторые продавцы обходят российские требования, используя юридические лица из стран ЕАЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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