Россиян предупредили о рисках при принятии БАДов

Существуют риски, связанные с приемом БАДов. Некоторые из них, запрещенные в Таможенном союзе, регистрируются как безопасные добавки. Это может приводить к превышению дозировок и угрозе для здоровья населения. Об этом рассказал старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Варужан Саркисян.
«Регистрируется в качестве БАДа продукция, которая запрещена к обороту на территории Таможенного союза, превышаются дозировки, что влечет риски здоровью населения», — передает слова Саркисяна «Коммерсант». Он добавил, что особенно это касается психоактивных веществ и анаболических препаратов.
В качестве решения проблемы Саркисян предложил разработать механизм для отзыва регистрации таких БАДов. Совет Торгово-промышленной палаты обратился в ФАС с рекомендациями по ужесточению регулирования продаж БАДов в сфере электронной коммерции, так как некоторые продавцы обходят российские требования, используя юридические лица из стран ЕАЭС.
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