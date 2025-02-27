Военнослужащий из Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов 81 день, из которых в одиночку были семь, удерживал позиции на белогоровском направлении под огнем ВСУ. Командиру роты удалось прорвать штурмовую группу врага, рассказали в пресс-службе полпредства в УрФО.
«В октябре 2024 года, будучи командиром роты добровольческого подразделения БАРС-6 „Форштадт“ Оренбургского казачьего войска Вадим Тумасов проявил героизм в боях на белогоровском направлении», — следует из поста в telegram-канале полпредства. Мужчина отразил атаки, несмотря на ранения.
Благодаря его работе сохранился плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Сейчас Тумасов находится в госпитале. Командование рекомендовало наградить его государственной наградой «Золотая Звезда» и присвоить ему звание Герой России.
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