Свердловский боец СВО 81 день удерживал позиции под огнем ВСУ. Фото

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Солдат отразил атаки врага, несмотря на ранения (архивное фото)
Солдат отразил атаки врага, несмотря на ранения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов 81 день, из которых в одиночку были семь, удерживал позиции на белогоровском направлении под огнем ВСУ. Командиру роты удалось прорвать штурмовую группу врага, рассказали в пресс-службе полпредства в УрФО.

«В октябре 2024 года, будучи командиром роты добровольческого подразделения БАРС-6 „Форштадт“ Оренбургского казачьего войска Вадим Тумасов проявил героизм в боях на белогоровском направлении», — следует из поста в telegram-канале полпредства. Мужчина отразил атаки, несмотря на ранения.

Благодаря его работе сохранился плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Сейчас Тумасов находится в госпитале. Командование рекомендовало наградить его государственной наградой «Золотая Звезда» и присвоить ему звание Герой России.

Вадим Тумасов находится в госпитале
Вадим Тумасов находится в госпитале
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Военнослужащий из Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов 81 день, из которых в одиночку были семь, удерживал позиции на белогоровском направлении под огнем ВСУ. Командиру роты удалось прорвать штурмовую группу врага, рассказали в пресс-службе полпредства в УрФО. «В октябре 2024 года, будучи командиром роты добровольческого подразделения БАРС-6 „Форштадт“ Оренбургского казачьего войска Вадим Тумасов проявил героизм в боях на белогоровском направлении», — следует из поста в telegram-канале полпредства. Мужчина отразил атаки, несмотря на ранения. Благодаря его работе сохранился плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Сейчас Тумасов находится в госпитале. Командование рекомендовало наградить его государственной наградой «Золотая Звезда» и присвоить ему звание Герой России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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