Из-за Масленицы в парке Гагарина в Челябинске закроют парковку. Схема

Из-за Масленицы в парке Гагарина в Челябинске закроют парковку
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, масленица
Праздник пройдет 1 марта Фото:

В Челябинске 1 марта из-за «Широкой Масленицы» закроют въезд на парковку около лыжной базы в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба управления культуры администрации города.

«Въезд на лыжную базу в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина будет закрыт в связи с проведением культурно-массового мероприятия „Широкая Масленица“ 1 марта. Просим автомобилистов заблаговременно позаботиться о местах парковки автомобиля», — сообщила пресс-служба управления культуры администрации Челябинска в telegram-канале.

Возле парка «Сад Победы» парковки будут открыты по улицам Героев Танкограда и Марченко. Около городского сада имени Александра Пушкина — перед театром Драмы, по улицам Цвиллинга и Орджоникидзе. Припарковать машину около парка «Металлург» имени Олега Тищенко можно по улице 60-летия Октября. Более подробно места парковок указаны на схемах.

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В Челябинске 1 марта из-за «Широкой Масленицы» закроют въезд на парковку около лыжной базы в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба управления культуры администрации города. «Въезд на лыжную базу в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина будет закрыт в связи с проведением культурно-массового мероприятия „Широкая Масленица“ 1 марта. Просим автомобилистов заблаговременно позаботиться о местах парковки автомобиля», — сообщила пресс-служба управления культуры администрации Челябинска в telegram-канале. Возле парка «Сад Победы» парковки будут открыты по улицам Героев Танкограда и Марченко. Около городского сада имени Александра Пушкина — перед театром Драмы, по улицам Цвиллинга и Орджоникидзе. Припарковать машину около парка «Металлург» имени Олега Тищенко можно по улице 60-летия Октября. Более подробно места парковок указаны на схемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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