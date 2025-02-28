В Германии взволновались из-за приезда боевиков «Азова»*

Власти Германии начали расследование из-за пребывания представителей украинского националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в стране. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона Бранденбург.
«Полиции Бранденбурга известно об упомянутых вами обстоятельствах [о приезде боевиков нацбата]. Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры», — отметили в полицейском управлении Бранденбурга, их слова передает РИА Новости. Дополнительная информация не раскрывается в интересах следствия.
В пресс-службе не раскрыли, допускают ли в Германии вербовку новых бойцов для ВСУ. Также в полиции не уточнили, известно ли им о том, что бойцы украинского нацбата носят нацистскую символику подобно солдатам Третьего Рейха. Также неизвестно, присутствуют ли боевики Украины на немецких территориях до сих пор или уже покинули их.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке взял интервью у одного из бойцов «Азова»* — Петера Р. Его бригада была расквартирована в бранденбургском отеле. По словам боевика, бригада прибыла в Германию в поиске поддержки.
Военные в составе «Азова» участвовали в военных действиях в Донбассе с 2014 года. В 2015 году СК РФ возбудил против них дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В 2022 российские следователи сообщили о доказательствах преступлений, совершенных бойцами батальона против мирных жителей.
«Азов» — запрещенная в России террористическая организация
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