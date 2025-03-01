В Сочи нашли тело лыжника, попавшего под лавину

В Сочи спасатели МЧС России обнаружили тело лыжника, который попал под лавину. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина находился почти у нижнего края обвала.
«Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега», — говорится в telegram-канале ведомства. По их данным, для извлечения тела из-под снега использовалась бортовая лебедка, после чего тело было поднято на борт вертолета МЧС.
В Сочи, на склоне горы Аибга, 24 февраля произошел сход лавины из-за сильного снегопада и ветра. В результате под снежными массами оказались три человека, среди которых был 28-летний опытный фрирайдер и тренер Иван Хорьков. Он выполнял роль сопровождающего группы туристов. Из-за сильного снегопада спасатели смогли добраться до места происшествия только на следующее утро, но Хорькова найти не удалось. Два других члена группы, катавшиеся на сноубордах, избежали опасности и смогли направить свои координаты МЧС. В итоге спасатели нашли их и вывели в безопасное место.
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