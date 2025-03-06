Пермяки смогут летать в Азербайджан до конца октября

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Самолеты из Перми в Баку будут летать по воскресеньям
Самолеты из Перми в Баку будут летать по воскресеньям Фото:

Авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до конца октября 2025 года. Информация об этом содержится на сайте авиаперевозчика.

«Действие маршрута — с 20 апреля до 19 октября 2025 года. Самолет вылетает из Перми в 20:00. Время в пути составит три часа. Билет стоит 18 770 рублей», — следует из информации на сайте авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться по воскресеньям. Летать в Баку будут самолеты Sukhoi Superjet 100. Ранее полетная программа действовала с 29 октября 2024 года по 25 марта 2025 года.

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Авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до конца октября 2025 года. Информация об этом содержится на сайте авиаперевозчика. «Действие маршрута — с 20 апреля до 19 октября 2025 года. Самолет вылетает из Перми в 20:00. Время в пути составит три часа. Билет стоит 18 770 рублей», — следует из информации на сайте авиакомпании. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям. Летать в Баку будут самолеты Sukhoi Superjet 100. Ранее полетная программа действовала с 29 октября 2024 года по 25 марта 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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