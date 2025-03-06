В зоне СВО погиб 57-летний водитель из Пермского края Вячеслав Ефремов

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб 57-летний боец из Прикамья Вячеслав Ефремов. Он служил водителем, сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.
«Проявив мужество в боях по освобождению ДНР, погиб 05.01.2025 года наш земляк Вячеслав Ефремов, уроженец поселка Мирный Юрлинского района. <...> Разделяя горечь невосполнимой утраты, от себя лично и от администрации округа искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Вячеслава Григорьевича», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с участником спецоперации состоится 7 марта в Доме культуры поселка Оныл. Церемония начнется в 13:30.
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