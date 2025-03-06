Пермяк Дмитрий Русских за одну минут 42 раза отжался на досках с гвоздями. Это стало рекордом, который занесен в официальный реестр.
«Дмитрий Русских из Перми установил рекорд, который потряс даже самых подготовленных атлетов. Отжимания на кулаках на досках Садху — испытание, доступное единицам, но ему удалось превзойти все ожидания», — говорится на сайте Книги рекордов России. Рекорд официально подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.
Дмитрий Русских — руководитель и основатель центра физического и психологического развития «Садху-фитнес». По его словам, рекордом он показал, что доски Садху развивают себя не только духовно, но и физически.
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