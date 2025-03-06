06 марта 2025

Пермяк Дмитрий Русских установил рекорд по отжиманию на гвоздях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обычно на досках Садху стоят ногами
Обычно на досках Садху стоят ногами Фото:

Пермяк Дмитрий Русских за одну минут 42 раза отжался на досках с гвоздями. Это стало рекордом, который занесен в официальный реестр.

«Дмитрий Русских из Перми установил рекорд, который потряс даже самых подготовленных атлетов. Отжимания на кулаках на досках Садху — испытание, доступное единицам, но ему удалось превзойти все ожидания», — говорится на сайте Книги рекордов России. Рекорд официально подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.

Дмитрий Русских — руководитель и основатель центра физического и психологического развития «Садху-фитнес». По его словам, рекордом он показал, что доски Садху развивают себя не только духовно, но и физически.

42 раза за минуту отжался Дмитрий Русских
42 раза за минуту отжался Дмитрий Русских
Фото:

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Пермяк Дмитрий Русских за одну минут 42 раза отжался на досках с гвоздями. Это стало рекордом, который занесен в официальный реестр. «Дмитрий Русских из Перми установил рекорд, который потряс даже самых подготовленных атлетов. Отжимания на кулаках на досках Садху — испытание, доступное единицам, но ему удалось превзойти все ожидания», — говорится на сайте Книги рекордов России. Рекорд официально подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России. Дмитрий Русских — руководитель и основатель центра физического и психологического развития «Садху-фитнес». По его словам, рекордом он показал, что доски Садху развивают себя не только духовно, но и физически.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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