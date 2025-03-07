07 марта 2025

В Екатеринбурге полиция сорвала пикет против домашнего насилия. Фото

На Уралмаше задержали активисток, которые хотели устроить пикет за права женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция увезла активисток в отдел (архивное фото)
Полиция увезла активисток в отдел (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полиция задержала активисток «Союза маоистов Урала», которые собирались устроить пикет за экономические и репродуктивные права женщин и против домашнего насилия в честь праздника 8 Марта. Провести они его хотели в сквере по проспекту Орджоникидзе (жилой район Уралмаш).

«Полиция сорвала пикет настоящего 8 Марта. Развернуть ничего не дали. Товарки задержаны», — передает их telegram-канал.

Сначала активисток хотели увезти в местный отдел полиции №15, но по итогу доставили в районный отдел УФМС России по Свердловской области. Девушек обыскали, а потом начали по одному допрашивать. Активистки ждут адвокатов, так как, по их мнению, сотрудники полиции необоснованно хотят забрать у них некоторые вещи.

Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.

Обновлено в 16:36: «Юристов дождались. Всех отбили. Все задержанные на свободе. У организации необоснованно изъяли несколько флагов и флагштоков. Посмотрим, что с этим можно сделать», — написали активистки «Союза маоистов Урала» в своем telegram-канале.

Полиция задержала активисток на проспекте Орджоникидзе
Полиция задержала активисток на проспекте Орджоникидзе
Фото:
Маоистки хотели выйти на улицы с плакатами
Маоистки хотели выйти на улицы с плакатами
Фото:
Женщин уводят на допрос по очереди
Женщин уводят на допрос по очереди
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В Екатеринбурге полиция задержала активисток «Союза маоистов Урала», которые собирались устроить пикет за экономические и репродуктивные права женщин и против домашнего насилия в честь праздника 8 Марта. Провести они его хотели в сквере по проспекту Орджоникидзе (жилой район Уралмаш). «Полиция сорвала пикет настоящего 8 Марта. Развернуть ничего не дали. Товарки задержаны», — передает их telegram-канал. Сначала активисток хотели увезти в местный отдел полиции №15, но по итогу доставили в районный отдел УФМС России по Свердловской области. Девушек обыскали, а потом начали по одному допрашивать. Активистки ждут адвокатов, так как, по их мнению, сотрудники полиции необоснованно хотят забрать у них некоторые вещи. Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается. Обновлено в 16:36: «Юристов дождались. Всех отбили. Все задержанные на свободе. У организации необоснованно изъяли несколько флагов и флагштоков. Посмотрим, что с этим можно сделать», — написали активистки «Союза маоистов Урала» в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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