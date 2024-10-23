Телеведущая Малышева обратилась к Госдуме из-за соли

Российская телеведущая и врач Елена Малышева выступила с призывом к Госдуме России. Она призвала восстановить практику йодирования соли, которая, по ее мнению, поможет решить проблему дефицита йода среди населения страны.
«Если мы не введем обязательное йодирование соли, если мы все это отдадим на откуп народу, то ничего не будет. Поэтому наше обращение к Государственной Думе», — сказала Малышева в эфире популярной программы «Жить здорово!» на Первом канале. Она подкрепила свои слова ссылками на исторический опыт и современные исследования, подчеркнув значимость йодированной соли для здоровья граждан.
В своем выступлении телеведущая также напомнила о советских инициативах 1930-х годов, когда ввод в обиход йодированной соли значительно улучшил здоровье населения. Она выразила надежду, что возвращение к этой практике позволит снизить риски развития многих заболеваний, связанных с дефицитом йода, включая проблемы с работой щитовидной железы и развитием у детей.
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