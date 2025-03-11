У Егора и Надежды Поповых родился сын
У нападающего ХК «Трактор» Егора Попова и его жены Надежды родился сын. О пополнении в хоккейной семье «черно-белых» сообщили в пресс-службе клуба.
«В нашей хоккейной семье пополнение. У Егора Попова и его супруги Надежды родился сын», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».
Малыша семья Поповых назвала Савелий. В клубе поздравили пару.
Егор и Надежда Поповы стали родителями
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