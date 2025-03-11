У нападающего ХК «Трактор» Попова родился сын. Фото

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У Егора и Надежды Поповых родился сын
У Егора и Надежды Поповых родился сын Фото:

У нападающего ХК «Трактор» Егора Попова и его жены Надежды родился сын. О пополнении в хоккейной семье «черно-белых» сообщили в пресс-службе клуба.

«В нашей хоккейной семье пополнение. У Егора Попова и его супруги Надежды родился сын», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».

Малыша семья Поповых назвала Савелий. В клубе поздравили пару.

Егор и Надежда Поповы стали родителями
Егор и Надежда Поповы стали родителями
Фото:

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У нападающего ХК «Трактор» Егора Попова и его жены Надежды родился сын. О пополнении в хоккейной семье «черно-белых» сообщили в пресс-службе клуба. «В нашей хоккейной семье пополнение. У Егора Попова и его супруги Надежды родился сын», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». Малыша семья Поповых назвала Савелий. В клубе поздравили пару.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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