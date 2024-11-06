Про челябинский метеорит сняли фильм

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Пятилетие падения метеорита. Архивные фото. Челябинская область, след от метеорита
Фильм про челябинский метеорит поможет разгадать загадки космоса Фото:

Телеканал «Моя Планета» снял документальный фильм про челябинский метеорит. Об этом URA.RU сообщили участники телепроекта.

«Чтобы разгадать тайны челябинского метеорита, ведущий Вадим Норштейн c программой „Тайна на карте“ отправился в Челябинск. Автор фильма попытался найти ответы на вопросы: могут ли в метеоритах прилетать опасные микробы с других галактик? Какие секреты космоса поможет разгадать метеорит? Что если обратный отсчет последним дням на Земле уже запущен?» — рассказала URA.RU участник проекта Полина Орлова.

Норштейн вместе со своей командой посетил Государственный исторический музей Южного Урала, где хранится самый крупный фрагмент метеорита. Также ведущий познакомиться с Сергеем Колисниченко, автором книги о метеоритах России, проживающим в селе Верхняя Санарка, а затем вместе отправиться по следу метеоритных крошек. Премьера документального фильма состоится 16 ноября на телеканале «Моя Планета».

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Телеканал «Моя Планета» снял документальный фильм про челябинский метеорит. Об этом URA.RU сообщили участники телепроекта. «Чтобы разгадать тайны челябинского метеорита, ведущий Вадим Норштейн c программой „Тайна на карте“ отправился в Челябинск. Автор фильма попытался найти ответы на вопросы: могут ли в метеоритах прилетать опасные микробы с других галактик? Какие секреты космоса поможет разгадать метеорит? Что если обратный отсчет последним дням на Земле уже запущен?» — рассказала URA.RU участник проекта Полина Орлова. Норштейн вместе со своей командой посетил Государственный исторический музей Южного Урала, где хранится самый крупный фрагмент метеорита. Также ведущий познакомиться с Сергеем Колисниченко, автором книги о метеоритах России, проживающим в селе Верхняя Санарка, а затем вместе отправиться по следу метеоритных крошек. Премьера документального фильма состоится 16 ноября на телеканале «Моя Планета».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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