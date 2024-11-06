Общество Про челябинский метеорит сняли фильм 06 ноября 2024 в 22:54 Размер текста - 17 + Фильм про челябинский метеорит поможет разгадать загадки космоса Фото: Кондрат Александров © URA.RU Телеканал «Моя Планета» снял документальный фильм про челябинский метеорит. Об этом URA.RU сообщили участники телепроекта. «Чтобы разгадать тайны челябинского метеорита, ведущий Вадим Норштейн c программой „Тайна на карте“ отправился в Челябинск. Автор фильма попытался найти ответы на вопросы: могут ли в метеоритах прилетать опасные микробы с других галактик? Какие секреты космоса поможет разгадать метеорит? Что если обратный отсчет последним дням на Земле уже запущен?» — рассказала URA.RU участник проекта Полина Орлова. Норштейн вместе со своей командой посетил Государственный исторический музей Южного Урала, где хранится самый крупный фрагмент метеорита. Также ведущий познакомиться с Сергеем Колисниченко, автором книги о метеоритах России, проживающим в селе Верхняя Санарка, а затем вместе отправиться по следу метеоритных крошек. Премьера документального фильма состоится 16 ноября на телеканале «Моя Планета». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Телеканал «Моя Планета» снял документальный фильм про челябинский метеорит. Об этом URA.RU сообщили участники телепроекта. «Чтобы разгадать тайны челябинского метеорита, ведущий Вадим Норштейн c программой „Тайна на карте“ отправился в Челябинск. Автор фильма попытался найти ответы на вопросы: могут ли в метеоритах прилетать опасные микробы с других галактик? Какие секреты космоса поможет разгадать метеорит? Что если обратный отсчет последним дням на Земле уже запущен?» — рассказала URA.RU участник проекта Полина Орлова. Норштейн вместе со своей командой посетил Государственный исторический музей Южного Урала, где хранится самый крупный фрагмент метеорита. Также ведущий познакомиться с Сергеем Колисниченко, автором книги о метеоритах России, проживающим в селе Верхняя Санарка, а затем вместе отправиться по следу метеоритных крошек. Премьера документального фильма состоится 16 ноября на телеканале «Моя Планета». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям