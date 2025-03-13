Трамп признал угрозу шатдауна в США в ближайшее время

Угроза возможного прекращения работы правительства США (шатдауна) в скором времени существует. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса… при наступлении шатдауна, даже демократы признают, это будет их вина», — сказал Трамп, комментируя возможность наступления шатдауна в США. Его выступление транслировал телеканал C-SPAN.
США столкнулись с шатдауном в конце прошлого года. Тогда федеральное правительство приостановило работу из-за того, что Сенат не успел принять проект временного бюджета до полуночи по времени Вашингтона. В общей сложности США сталкивались с шатдауном 22 раза с 1976 года.
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