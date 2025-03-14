Тыквенный том ям и стейк из вешенок: рестораны Челябинска подготовили постное меню

В ресторанах Челябинска запустили спецменю к Великому посту

14 марта 2025 в 22:00 Размер текста - 17 +

Постное меню в заведениях Челябинска будет действовать до 19 апреля Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Рестораны Челябинска определились с блюдами, которые включили в постное меню для православных верующих. Спецменю будут действовать в заведениях 19 апреля. Где предлагают хинкали с растительным мясом, морковный том ям, винегрет с груздями и стейк из вешенок — в подборке URA.URU. «Манама мама» В грузинском ресторане «Манама мама» в спецменю включили люля-кебаб и хинкали с растительным мясом. Там же постящимся предлагают хрустящие баклажаны, овощи гриль, рататуй и пхали. В числе позиций также — гриль-тыква с постной сметаной, салат с тыквой и морковный торт. Стоимость одного блюда составит от 170 до 690 рублей. «Птичка» В ресторане «Птичка» в пост готовят морковный том ям, карпаччо из цукини под маслом петрушки с томатами и артишоками, а также гратен из корнеплодов с цукини и соусом бешамель на кокосовом молоке. Там же можно попробовать салат с авокадо и маринованной тыквой в маракуйе и апельсине. На десерт предлагают шоколадный кекс с пряной грушей и яблочным сорбетом. За одно блюдо придется выложить от 330 до 690 рублей. «Уральские пельмени» В «Уральских пельменях» действуют два вида постных вареников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ресторане «Уральские пельмени» действует два вида постных вареников — с картофелем и капустой. В качестве салатов — винегрет с груздями и салат из печеной свеклы, тыквы с кедровыми орехами. На горячее предлагают жареную цветную капусту с брокколи и шампиньонами под томатным соусом, картофель с грибами, а также овощи на огне. Там же можно заказать суп из белых видов грибов, на десерт — желе из цитрусов, брусники и грецких орехов. Цены начинаются от 310 и доходят до 520 рублей. Allu Ресторан Allu предлагает стейк из вешенок с кремом из зеленого гороха. В спецменю включили карпаччо из цукини с артишоками и яблоком под кунжутной заправкой, салат со злаками и печеным перцем под тайским соусом и запеченное яблоко с орехами под соусом из манго. Одно блюдо обойдется от 380 до 570 рублей. «Журавлина» Вареники с груздями предлагают и в «Журавлине» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Грибную солянку подают в ресторане «Журавлина». Там же подают завиванцы с картофелем и грибами, салат со свеклой на пюре из чечевицы с томатами и медово-горчичным соусом, а также салат из свежих овощей и печеной паприки. На горячее также предлагают вареники с груздями, лодочку из кабачка с грибами и голубцы с грибами под томатным соусом. Там же подают грузди, стоимость которых в два раза превышает остальные позиции постного меню. За одно блюдо там просят от 290 до 740 рублей. «Слон» В ресторане «Слон» на горячее для постящихся подают жареный тофу с брокколи под кунжутным соусом и авокадо на гриле с хумусом и томатами. В спецменю добавлен и крем-суп с брокколи, вялеными томатами и чипсами из сельдерея. Гости также могут заказать пасту с оливками, каперсами и томатами. В числе салатов — боул из тофу с артишоком и салат со свеклой, апельсином и киноа. На десерт предлагают брауни с вишней. Блюда из спецменю обойдутся от 395 до 595 рублей. Momento Грибы стали одним из главных ингредиентов в постных блюдах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ресторан Momento предлагает гречневую кашу с белыми грибами на кокосовом молоке, удон с вешенками и овощами, а также два супа — с киноа и томатом, с творогом тофу и грибами шиитаке. Там же подают салат из сельдерея с печеным перцем и тофу, салат из хрустящих баклажанов и томатов, салат из рукколы и томатов с киноа. На десерт — четыре вида желе из фруктов и ягод. Стоимость одного блюда составит от 190 до 610 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рестораны Челябинска определились с блюдами, которые включили в постное меню для православных верующих. Спецменю будут действовать в заведениях 19 апреля. Где предлагают хинкали с растительным мясом, морковный том ям, винегрет с груздями и стейк из вешенок — в подборке URA.URU. В грузинском ресторане «Манама мама» в спецменю включили люля-кебаб и хинкали с растительным мясом. Там же постящимся предлагают хрустящие баклажаны, овощи гриль, рататуй и пхали. В числе позиций также — гриль-тыква с постной сметаной, салат с тыквой и морковный торт. Стоимость одного блюда составит от 170 до 690 рублей. В ресторане «Птичка» в пост готовят морковный том ям, карпаччо из цукини под маслом петрушки с томатами и артишоками, а также гратен из корнеплодов с цукини и соусом бешамель на кокосовом молоке. Там же можно попробовать салат с авокадо и маринованной тыквой в маракуйе и апельсине. На десерт предлагают шоколадный кекс с пряной грушей и яблочным сорбетом. За одно блюдо придется выложить от 330 до 690 рублей. В ресторане «Уральские пельмени» действует два вида постных вареников — с картофелем и капустой. В качестве салатов — винегрет с груздями и салат из печеной свеклы, тыквы с кедровыми орехами. На горячее предлагают жареную цветную капусту с брокколи и шампиньонами под томатным соусом, картофель с грибами, а также овощи на огне. Там же можно заказать суп из белых видов грибов, на десерт — желе из цитрусов, брусники и грецких орехов. Цены начинаются от 310 и доходят до 520 рублей. Ресторан Allu предлагает стейк из вешенок с кремом из зеленого гороха. В спецменю включили карпаччо из цукини с артишоками и яблоком под кунжутной заправкой, салат со злаками и печеным перцем под тайским соусом и запеченное яблоко с орехами под соусом из манго. Одно блюдо обойдется от 380 до 570 рублей. Грибную солянку подают в ресторане «Журавлина». Там же подают завиванцы с картофелем и грибами, салат со свеклой на пюре из чечевицы с томатами и медово-горчичным соусом, а также салат из свежих овощей и печеной паприки. На горячее также предлагают вареники с груздями, лодочку из кабачка с грибами и голубцы с грибами под томатным соусом. Там же подают грузди, стоимость которых в два раза превышает остальные позиции постного меню. За одно блюдо там просят от 290 до 740 рублей. В ресторане «Слон» на горячее для постящихся подают жареный тофу с брокколи под кунжутным соусом и авокадо на гриле с хумусом и томатами. В спецменю добавлен и крем-суп с брокколи, вялеными томатами и чипсами из сельдерея. Гости также могут заказать пасту с оливками, каперсами и томатами. В числе салатов — боул из тофу с артишоком и салат со свеклой, апельсином и киноа. На десерт предлагают брауни с вишней. Блюда из спецменю обойдутся от 395 до 595 рублей. Ресторан Momento предлагает гречневую кашу с белыми грибами на кокосовом молоке, удон с вешенками и овощами, а также два супа — с киноа и томатом, с творогом тофу и грибами шиитаке. Там же подают салат из сельдерея с печеным перцем и тофу, салат из хрустящих баклажанов и томатов, салат из рукколы и томатов с киноа. На десерт — четыре вида желе из фруктов и ягод. Стоимость одного блюда составит от 190 до 610 рублей.