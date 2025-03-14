14 марта 2025

Свердловский связист из танковых войск погиб на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей руководил автомобильной радиостанцией (архивное фото)
Алексей руководил автомобильной радиостанцией (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) Алексей Б. погиб при выполнении боевых задачи во время спецоперации РФ на Украине. Он был начальником радиостанции в танковых войсках. Его не стало 2 марта.

«Скорбные вести с полей специальной военной операции. 2 марта погиб наш земляк Алексей Б. В мае 2023 года он ушел добровольцем на СВО. Сержант Б. воевал в танковых войсках в составе роты управления, был начальником радиостанции Р-166-0,5 (автомобильная радиостанция — прим. URA.RU). Честно до последней минуты своей жизни выполнял священный воинский долг», — передает группа газеты «Знамя Победы» Сухого Лога в соцсети «ВКонтакте».

У Алексея остались жена и две дочери. Он коренной сухоложец. Будущий военнослужащий закончил школу №5, а впоследствии колледж связи. Срочную службу проходил в танковых войсках. Сначала был работником «Ростелекома», а затем устроился помогать инвалидом и престарелым в Алтынайском специнтернате.

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Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) Алексей Б. погиб при выполнении боевых задачи во время спецоперации РФ на Украине. Он был начальником радиостанции в танковых войсках. Его не стало 2 марта. «Скорбные вести с полей специальной военной операции. 2 марта погиб наш земляк Алексей Б. В мае 2023 года он ушел добровольцем на СВО. Сержант Б. воевал в танковых войсках в составе роты управления, был начальником радиостанции Р-166-0,5 (автомобильная радиостанция — прим. URA.RU). Честно до последней минуты своей жизни выполнял священный воинский долг», — передает группа газеты «Знамя Победы» Сухого Лога в соцсети «ВКонтакте». У Алексея остались жена и две дочери. Он коренной сухоложец. Будущий военнослужащий закончил школу №5, а впоследствии колледж связи. Срочную службу проходил в танковых войсках. Сначала был работником «Ростелекома», а затем устроился помогать инвалидом и престарелым в Алтынайском специнтернате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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