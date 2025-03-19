19 марта 2025

Якушев поставил задачу перед исполкомами по наращиванию общественной поддержки

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев поставил задачи региональным исполкомам Единой России
Владимир Якушев поставил задачи региональным исполкомам Единой России Фото:

Партия «Единая Россия» ведет работу по повышению эффективности всех внутренних институтов, чтобы создать к выборам в Госдуму единую вертикаль. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев поставил задачи руководителям региональных исполкомов партии по донастройке штабов общественной поддержки. 

«Штабы общественной поддержки наладили контакты с гражданскими объединениями, сообществами, НКО. Это важнейшие компетенции, которые нужно развивать и дальше. Но сегодня требуется больший уровень интеграции повестки штабов в общее планирование региональных исполкомов», — заявил Якушев, его слова опубликованы в официальном telegram-канале ЕР.

Он подчеркнул, что мероприятия, которые проводятся в штабах, должны являться частью общего плана, и каждый должен нести ответственность за результат. Штабы, по его словам, должны осуществлять прямое взаимодействие с гражданами во всех форматах.

В данный момент проводится активная работа с кандидатами от партии на выборах, а также совершенствуются способы привлечения сторонников ЕР. Также наращивается число участников «Молодой Гвардии».

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Партия «Единая Россия» ведет работу по повышению эффективности всех внутренних институтов, чтобы создать к выборам в Госдуму единую вертикаль. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев поставил задачи руководителям региональных исполкомов партии по донастройке штабов общественной поддержки.  «Штабы общественной поддержки наладили контакты с гражданскими объединениями, сообществами, НКО. Это важнейшие компетенции, которые нужно развивать и дальше. Но сегодня требуется больший уровень интеграции повестки штабов в общее планирование региональных исполкомов», — заявил Якушев, его слова опубликованы в официальном telegram-канале ЕР. Он подчеркнул, что мероприятия, которые проводятся в штабах, должны являться частью общего плана, и каждый должен нести ответственность за результат. Штабы, по его словам, должны осуществлять прямое взаимодействие с гражданами во всех форматах. В данный момент проводится активная работа с кандидатами от партии на выборах, а также совершенствуются способы привлечения сторонников ЕР. Также наращивается число участников «Молодой Гвардии».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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