Якушев поставил задачу перед исполкомами по наращиванию общественной поддержки

Партия «Единая Россия» ведет работу по повышению эффективности всех внутренних институтов, чтобы создать к выборам в Госдуму единую вертикаль. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев поставил задачи руководителям региональных исполкомов партии по донастройке штабов общественной поддержки.
«Штабы общественной поддержки наладили контакты с гражданскими объединениями, сообществами, НКО. Это важнейшие компетенции, которые нужно развивать и дальше. Но сегодня требуется больший уровень интеграции повестки штабов в общее планирование региональных исполкомов», — заявил Якушев, его слова опубликованы в официальном telegram-канале ЕР.
Он подчеркнул, что мероприятия, которые проводятся в штабах, должны являться частью общего плана, и каждый должен нести ответственность за результат. Штабы, по его словам, должны осуществлять прямое взаимодействие с гражданами во всех форматах.
В данный момент проводится активная работа с кандидатами от партии на выборах, а также совершенствуются способы привлечения сторонников ЕР. Также наращивается число участников «Молодой Гвардии».
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