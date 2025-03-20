Мобилизованный из Богдановического района Данил М. получил осколочное огнестрельное ранение и не мог добиться выплат почти полтора года. На помощь ему пришел депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Парень весной 2023 года получил осколочное огнестрельное ранение. Восстанавливался в госпитале. В августе того же года прошел ВВК для оценки степени тяжести ранения. Единовременную выплату от Минобороны боец получил своевременно. А вот со страховкой вышла проблема», — пишет Иванов в своем telegram-канале.
Сначала госпиталь не отправил нужную справку для страховой компании, а потом ей не давали ход в военной части. «Почти рекорд „волокиты“: 16 месяцев участник СВО не мог получить страховую выплату по ранению. Но в итоге получил», — говорит депутат, который сдвинул дело с мертвой точки запросом в военную прокуратуру Южного военного округа.
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