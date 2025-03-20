Что будет с туристическим сезоном в Турции на фоне массовых протестов

Владельцы турецких отелей будут делать все возможное, чтобы массовые протесты, вспыхнувшие в Стамбуле и в других крупных городах, не доползли до курортных зон. Малый бизнес в республике не хочет терять российских туристов, благодаря которым получает хороший доход, сказал в интервью URA.RU член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.
«Туристическую зону протесты пока не сильно коснулись, и местные жители понимают, что отрасль надо беречь, потому что для них это буквально курица, несущая золотые яйца», — сказал эксперт.
Хоть падение лиры и ударило по отелям и ресторанам за эти годы, местный бизнес сделает все, чтобы на курортах не было волнений. В противном случае они могут потерять российских туристов, а вместе с ними и доходы в летний сезон, отметил Балмасов.
В Стамбуле и других городах Турции вечером 19 марта вспыхнули протесты после ареста Экрема Имамоглу — мэра Стамбула и основного конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместе с ним задержали более 100 человек, включая политиков, журналистов и бизнесменов. На фоне политического кризиса турецкая лира обвалилась с 37 до 41 за доллар.
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