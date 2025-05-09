Ким Чен Ын тепло поздравил Россию с Днем Победы из Пхеньяна

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Ким Чен Ын посетил посольство РФ в Пхеньяне
Ким Чен Ын посетил посольство РФ в Пхеньяне Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении своей дочери и высокопоставленных партийных и государственных чиновников посетил посольство Российской Федерации в Пхеньяне. Визит был посвящен празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын вместе с самой любимой дочерью и руководящими кадрами посетил посольство РФ в Пхеньяне, чтобы от всей души тепло поздравить братский российский народ с Днем Великой Победы», — пишет ЦТАК. В своей поздравительной речи Ким Чен Ын особо подчеркнул «небывало важное влияние Дня Победы на судьбу и будущее человечества» и подтвердил «незыблемую позицию КНДР постоянно укреплять и развивать давние традиции и благородные основы корейско-российских отношений».

Ранее с государственным визитом в Россию прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москву приглашены лидеры более 20 государств, а на встречах планируется обсудить развитие стратегического партнерства и подписать двусторонние документы.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении своей дочери и высокопоставленных партийных и государственных чиновников посетил посольство Российской Федерации в Пхеньяне. Визит был посвящен празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Товарищ Ким Чен Ын вместе с самой любимой дочерью и руководящими кадрами посетил посольство РФ в Пхеньяне, чтобы от всей души тепло поздравить братский российский народ с Днем Великой Победы», — пишет ЦТАК. В своей поздравительной речи Ким Чен Ын особо подчеркнул «небывало важное влияние Дня Победы на судьбу и будущее человечества» и подтвердил «незыблемую позицию КНДР постоянно укреплять и развивать давние традиции и благородные основы корейско-российских отношений». Ранее с государственным визитом в Россию прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москву приглашены лидеры более 20 государств, а на встречах планируется обсудить развитие стратегического партнерства и подписать двусторонние документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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