Ким Чен Ын тепло поздравил Россию с Днем Победы из Пхеньяна

Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении своей дочери и высокопоставленных партийных и государственных чиновников посетил посольство Российской Федерации в Пхеньяне. Визит был посвящен празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын вместе с самой любимой дочерью и руководящими кадрами посетил посольство РФ в Пхеньяне, чтобы от всей души тепло поздравить братский российский народ с Днем Великой Победы», — пишет ЦТАК. В своей поздравительной речи Ким Чен Ын особо подчеркнул «небывало важное влияние Дня Победы на судьбу и будущее человечества» и подтвердил «незыблемую позицию КНДР постоянно укреплять и развивать давние традиции и благородные основы корейско-российских отношений».
Ранее с государственным визитом в Россию прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москву приглашены лидеры более 20 государств, а на встречах планируется обсудить развитие стратегического партнерства и подписать двусторонние документы.
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