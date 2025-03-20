Пароходство готово отказаться от притязаний на здания усадьбы Мешкова в Перми

Камское речное пароходство (КРП) готово передать в региональную собственность четыре памятника архитектуры по улице Монастырской, 11 в Перми. Представители ответчика сейчас обсуждают мировое соглашение с госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Об этом стало известно на прошедшем 20 марта заседании суда.
«Региональная госинспекция и КРП обсуждают заключение мирового соглашения по передаче в краевую собственность исторических строений, входящих в комплекс „Усадьбы пароходчика Н.В. Мешкова“. Ведомство через суд требовало изъять памятники „Флигель“, „Каретный сарай“, „Службы“ и „Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой“», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Требования истца были мотивированы ненадлежащим содержанием памятников архитектуры со стороны собственника. Специально ради этого проводили судебную экспертизу. Но в материалах итоговые выводы отсутствуют. По мнению экспертов, переход спорных объектов в региональную собственность позволит отреставрировать весь исторический ансамбль.
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