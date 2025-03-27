«Я просил мне кланяться?»: яркие изречения нового свердловского губернатора Паслера

Возглавивший Свердловскую область Денис Паслер строг с подчиненными

27 марта 2025 в 05:20 Размер текста - 17 +

Денис Паслер известен жестким стилем управления Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Новый свердловский губернатор Денис Паслер давно зарекомендовал себя мастером высказываний (и оговорок), широко обсуждаемых в СМИ. URA.RU собрало самые яркие высказывания губернатора, которые, возможно, помогут его понять. «Устраиваю ли я их?» Денис Паслер известен тем, что не избегает журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе двухчасовой пресс-конференции в 2019 году Паслер отметил, что Оренбурге живут замечательные люди. «Меня с точки зрения диалога все устраивает. Вопрос — устраиваю ли я их?» — задумался тогда он. «Вагоны разгружал каждую неделю» В 2021 году губернатор удивил жителей заявлением на заседании заксобрания, что не видит ничего плохого в детском труде (депутат от КПРФ Максим Амелин посчитал несправедливым, что выплаты распространяются только на ребят до семи лет). «Отец работал водителем, мама работала в спорткомитете. Но я с 10 лет работал. И ничего здесь такого нет. Да, я не работал каждый день, но вагоны разгружал каждую неделю и зарабатывал деньги», — привел себя в пример губернатор. «На хозяйственную импотенцию похоже» Денис Паслер остро реагирует на недоработки подчиненных Фото: Анна Майорова © URA.RU В феврале 2024 года Паслер возмутился работой администрации по уборке наледи в Оренбурге: «Не смешно, честно говоря. Больше на хозяйственную импотенцию похоже, нежели еще что-то. У вас есть все. Сами не можете работать — нанимайте кого-то». «Телефоны все убрали!» Общение губернатора с пострадавшими от потопа в Орске весной 2024-го вызвало большой резонанс и даже дошло до Кремля. «Вы не против, что я пришел? Телефоны все убрали», — потребовал тогда Паслер. Присутствующие не согласились, произошла перепалка. «Я просил мне кланяться?» Из-за прорыва дамбы на реке Урал под водой оказалось более четырех тысяч домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пострадавшие от наводнения в Орске возмущались, что им приходится «кланяться и просить» у администрации помощи, хотя ЧП можно было избежать, не допустив коррупции и верно изначально построив дамбу на реке Урал. На что губернатор резко ответил: «Я просил мне кланяться?» «Не надо искать ведьм» Причиной прорыва дамбы Паслер назвал рекордный сброс воды и превышение уровня выстроенного сооружения: «По мне так ее сложно назвать дамбой. Это насыпное сооружение. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, стен бетонных, плит бетонных. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе». «Только щеки надуваете» Глава региона был возмущен работой в 2024 году администрации Орска, которая потеряла часть данных по пострадавшим из-за наводнения: «Как потеряли, вы мне скажите? Как можно было потерять! У меня есть данные по 178 домам, из них 50 вы потеряли. Это 30%. Это даже не частные дома, не СНТ, а многоэтажки! Что у вас в головах, понять не могу. Полные бездельники! Там ваши земляки, друзья, родные, родственники ждут поддержку, а вы только щеки надуваете». «Свинорои поустраивали» Осенью 2024 года досталось от Паслера за затянувшуюся работу по замене коммуникаций главе Оренбурга Сергею Салмину, который в феврале 2025 года ушел добровольцем на СВО: «340 раскопок по всему городу! Почему вы никакие санкции не применяете? Сколько решений судебных состоялось, сколько исков подали? Что бардак-то бесконечный? Свинорои всякие поустраивали и неделями все стоит». «„Передвигать ноги“ бездельникам будем на выход» Оренбургский губернатор каждый раз находит новые эпитеты к работе городских властей Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за провального благоустройства набережной реки Песчанка и улицы Оренбургской с критикой обрушился Паслер на врио главы Соль-Илецкого городского округа Владимира Полосухина: «Низкий темп работ, отвратительное качество, несоответствие проекту. Если руководитель округа не может справиться с поставленными задачами, он должен уступить место тому, кто любит свой город, хочет сделать его комфортным, удобным для жителей и туристов. „Передвигать ноги“ бездельникам будем только на выход». «Осенние засранки» За несколько дней до назначения в Свердловскую область Паслер вновь вспомнил о «раскопках» в Оренбурге: «Бездельничали энергокомпании, а город и люди должны страдать. Поэтому в суде позицию держите, пусть штрафы платят и продолжайте с ними работать. Составляют пусть сейчас графики, пусть уже выходят. Все свои зимние и прошлогодние осенние „засранки“ подбирают». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый свердловский губернатор Денис Паслер давно зарекомендовал себя мастером высказываний (и оговорок), широко обсуждаемых в СМИ. URA.RU собрало самые яркие высказывания губернатора, которые, возможно, помогут его понять. В ходе двухчасовой пресс-конференции в 2019 году Паслер отметил, что Оренбурге живут замечательные люди. «Меня с точки зрения диалога все устраивает. Вопрос — устраиваю ли я их?» — задумался тогда он. В 2021 году губернатор удивил жителей заявлением на заседании заксобрания, что не видит ничего плохого в детском труде (депутат от КПРФ Максим Амелин посчитал несправедливым, что выплаты распространяются только на ребят до семи лет). «Отец работал водителем, мама работала в спорткомитете. Но я с 10 лет работал. И ничего здесь такого нет. Да, я не работал каждый день, но вагоны разгружал каждую неделю и зарабатывал деньги», — привел себя в пример губернатор. В феврале 2024 года Паслер возмутился работой администрации по уборке наледи в Оренбурге: «Не смешно, честно говоря. Больше на хозяйственную импотенцию похоже, нежели еще что-то. У вас есть все. Сами не можете работать — нанимайте кого-то». Общение губернатора с пострадавшими от потопа в Орске весной 2024-го вызвало большой резонанс и даже дошло до Кремля. «Вы не против, что я пришел? Телефоны все убрали», — потребовал тогда Паслер. Присутствующие не согласились, произошла перепалка. Пострадавшие от наводнения в Орске возмущались, что им приходится «кланяться и просить» у администрации помощи, хотя ЧП можно было избежать, не допустив коррупции и верно изначально построив дамбу на реке Урал. На что губернатор резко ответил: «Я просил мне кланяться?» Причиной прорыва дамбы Паслер назвал рекордный сброс воды и превышение уровня выстроенного сооружения: «По мне так ее сложно назвать дамбой. Это насыпное сооружение. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, стен бетонных, плит бетонных. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе». Глава региона был возмущен работой в 2024 году администрации Орска, которая потеряла часть данных по пострадавшим из-за наводнения: «Как потеряли, вы мне скажите? Как можно было потерять! У меня есть данные по 178 домам, из них 50 вы потеряли. Это 30%. Это даже не частные дома, не СНТ, а многоэтажки! Что у вас в головах, понять не могу. Полные бездельники! Там ваши земляки, друзья, родные, родственники ждут поддержку, а вы только щеки надуваете». Осенью 2024 года досталось от Паслера за затянувшуюся работу по замене коммуникаций главе Оренбурга Сергею Салмину, который в феврале 2025 года ушел добровольцем на СВО: «340 раскопок по всему городу! Почему вы никакие санкции не применяете? Сколько решений судебных состоялось, сколько исков подали? Что бардак-то бесконечный? Свинорои всякие поустраивали и неделями все стоит». Из-за провального благоустройства набережной реки Песчанка и улицы Оренбургской с критикой обрушился Паслер на врио главы Соль-Илецкого городского округа Владимира Полосухина: «Низкий темп работ, отвратительное качество, несоответствие проекту. Если руководитель округа не может справиться с поставленными задачами, он должен уступить место тому, кто любит свой город, хочет сделать его комфортным, удобным для жителей и туристов. „Передвигать ноги“ бездельникам будем только на выход». За несколько дней до назначения в Свердловскую область Паслер вновь вспомнил о «раскопках» в Оренбурге: «Бездельничали энергокомпании, а город и люди должны страдать. Поэтому в суде позицию держите, пусть штрафы платят и продолжайте с ними работать. Составляют пусть сейчас графики, пусть уже выходят. Все свои зимние и прошлогодние осенние „засранки“ подбирают».