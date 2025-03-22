22 марта 2025
21 марта 2025

Пермский центр «Помощь здесь» принял более 860 обращений от участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской центр координирует работу других муниципальных центров поддержки
Городской центр координирует работу других муниципальных центров поддержки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В пермский центр поддержки участников спецоперации и членов их семей «Помощь здесь» поступило свыше 860 обращений. С начала работы «горячей линии» было обработано 1600 звонков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Перми.

«За время работы (с 2023 года — прим. URA.RU) муниципальных центров „Помощь здесь“ поступило более 1600 звонков на „горячую линию“. За помощью обратились более 860 участников СВО и членов их семей», — написано на сайте городской администрации.

Жителей региона больше всего интересуют льготы и размеры материальной поддержки фронтовиков. В топе — запросы на бытовую помощь для семей участников конфликта, консультации юристов, медицинская и психологическая поддержка, организация и сбор гуманитарной помощи, оформление статуса «Участник боевых действий» и получение справок, подтверждающих участие в СВО.

URA.RU писало ранее, что на базе прикамского клинического госпиталя для ветеранов будет создан Центр медицинской реабилитации. Такое поручение на заседании регионального правительства дал губернатор Дмитрий Махонин.

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В пермский центр поддержки участников спецоперации и членов их семей «Помощь здесь» поступило свыше 860 обращений. С начала работы «горячей линии» было обработано 1600 звонков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Перми. «За время работы (с 2023 года — прим. URA.RU) муниципальных центров „Помощь здесь“ поступило более 1600 звонков на „горячую линию“. За помощью обратились более 860 участников СВО и членов их семей», — написано на сайте городской администрации. Жителей региона больше всего интересуют льготы и размеры материальной поддержки фронтовиков. В топе — запросы на бытовую помощь для семей участников конфликта, консультации юристов, медицинская и психологическая поддержка, организация и сбор гуманитарной помощи, оформление статуса «Участник боевых действий» и получение справок, подтверждающих участие в СВО. URA.RU писало ранее, что на базе прикамского клинического госпиталя для ветеранов будет создан Центр медицинской реабилитации. Такое поручение на заседании регионального правительства дал губернатор Дмитрий Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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