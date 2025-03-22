Пермский центр «Помощь здесь» принял более 860 обращений от участников СВО

В пермский центр поддержки участников спецоперации и членов их семей «Помощь здесь» поступило свыше 860 обращений. С начала работы «горячей линии» было обработано 1600 звонков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Перми.
«За время работы (с 2023 года — прим. URA.RU) муниципальных центров „Помощь здесь“ поступило более 1600 звонков на „горячую линию“. За помощью обратились более 860 участников СВО и членов их семей», — написано на сайте городской администрации.
Жителей региона больше всего интересуют льготы и размеры материальной поддержки фронтовиков. В топе — запросы на бытовую помощь для семей участников конфликта, консультации юристов, медицинская и психологическая поддержка, организация и сбор гуманитарной помощи, оформление статуса «Участник боевых действий» и получение справок, подтверждающих участие в СВО.
URA.RU писало ранее, что на базе прикамского клинического госпиталя для ветеранов будет создан Центр медицинской реабилитации. Такое поручение на заседании регионального правительства дал губернатор Дмитрий Махонин.
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