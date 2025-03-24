Что станет с кредитами и вкладами после сохранения ключевой ставки

ЦБ РФ сохраняет ключевую процентную ставку на уровне 21% с октября 2024 года, однако это может привести к снижению доходности по вкладам. Это связано с тем, что банки начали постепенно снижать проценты по депозитам и некоторым кредитным продуктам еще с конца прошлого года. Об этом сообщили журналисты, отметив, что при этом ставки по кредитам сокращаются значительно медленнее.
«Банк России держит ключевую ставку на рекордном 21% с октября прошлого года — 21 марта совет директоров ЦБ сохранил ее на этом же уровне. Но банки ставки по депозитам и некоторым кредитным продуктам постепенно снижают еще с конца прошлого года, в итоге доходности по сберегательным продуктам уже находятся ниже уровня ключа», — передают «Известия».
С момента последнего заседания совета директоров Центрального банка 14 февраля до 21 марта 2025 года, согласно индексу доходности вкладов «Финуслуг» в двадцати крупнейших банках, произошло следующее снижение: доходность вкладов на срок до трех месяцев уменьшилась на 0,8 процентных пункта (до 20,31%0, на шесть месяцев — на 1,21 процентных пункта (до 20,21%0, и на 12 месяцев — на 1,47 процентных пункта (до 19,20%).
Тем временем, ставки по кредитам сокращаются намного медленнее. Индекс «Финуслуг», который отображает изменения в полной стоимости кредита, для топ-20 банков с февраля уменьшился всего на 0,04 процентных пунктов. Он до сих пор остается на высоком уровне в 34,02% годовых.
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