Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского, Иван, и остальная русская диаспора в Австралии хотят помешать Украине получить 49 новых танков Abrams на фоне приезда на австралийскую территорию министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщил лидер казаков Австралии Семен Бойков.
«В Австралии готовят протесты, флешмобы и политические акции, общественно значимые мероприятия против прибытия в страну министра обороны Украины Умерова», — заявил Бойков Его слова передает aif.ru.
Ранее сообщалось, что Умеров должен был прилететь в Канберру на этой неделе, но его визит был отложен из-за других срочных поездок. На фоне происходящего поставки танков Abrams Австралией могут осложниться.
При этом в РФ заявляли, что танки M1A1 Abrams ждет плачевный конец на Украине Также и сама Австралия, поставляющая эти танки Киеву все глубже вовлекает себя в конфликт.
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