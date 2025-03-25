Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной едва не сорвалось

Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех горах в Москве едва не закончилось скандалом. Дочь артистки Мария, пыталась следовать за гробом матери, но ей помешали многочисленные журналисты.
«После выноса закрытого гроба под звук колоколов из храма вышла Мария, однако пройти за гробом она не смогла: дорогу переградили журналисты», — сообщил MK.RU. Это привело к тому, что траурная процессия была нарушена. Фотографы, стремясь сделать снимок, фактически заблокировали доступ к гробу.
Несмотря на создавшийся хаос, Мария Голубкина проявила сдержанность и нашла возможность выйти из сложившейся ситуации без эскалации конфликта. Она быстро направилась к другому выходу храма, чтобы продолжить путь на кладбище. Присутствующие на церемонии люди были шокированы происходящим, но восхитились стойкостью дочери актрисы.
Голубкина скончалась 22 марта в возрасте 85 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам артистки.
Захоронить Голубкину было решено на Троекуровском кладбище в Москве в то время как ее единственный супруг артист Андрей Миронов покоится на Ваганьковском. Похоронить супругов вместе не решились из-за ограниченного количества мест и высокой стоимостью могильного участка.
На прощание с Голубкиной приехало большое количество журналистов и поклонников. В храме также заметили телеведущего Андрея Махалова.
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