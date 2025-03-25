Малахов приехал попрощаться с Ларисой Голубкиной. Видео

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Малахов принес с собой венки на прощание с Голубкиной
Малахов принес с собой венки на прощание с Голубкиной Фото:

Телеведущий Андрей Махалов приехал на похороны народной актрисы РСФСР Ларисы Голубкиной. Церемония прощания и отпевания проходит в храме святителя Николая на Трех Горах.

«Прощание с актрисой Голубкиной началось в храме святителя Николая на Трех Горах», — пишет ТАСС, публикуя кадры с места событий. На прощание с актрисой венки прислали Центральный академический театр Российской армии, Союз кинематографистов РФ, Андрей Малахов и другие.

Известная советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Ее имя ассоциируется с яркими ролями в таких фильмах, как «Гусарская баллада» и «Освобождение». Смерть Голубкиной наступила после длительной борьбы с раком, в результате которой у женщины остановилось сердце. Сво соболезнования выразили многие звезды российской эстрады, а также президент России Владимир Путин.

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Телеведущий Андрей Махалов приехал на похороны народной актрисы РСФСР Ларисы Голубкиной. Церемония прощания и отпевания проходит в храме святителя Николая на Трех Горах. «Прощание с актрисой Голубкиной началось в храме святителя Николая на Трех Горах», — пишет ТАСС, публикуя кадры с места событий. На прощание с актрисой венки прислали Центральный академический театр Российской армии, Союз кинематографистов РФ, Андрей Малахов и другие. Известная советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Ее имя ассоциируется с яркими ролями в таких фильмах, как «Гусарская баллада» и «Освобождение». Смерть Голубкиной наступила после длительной борьбы с раком, в результате которой у женщины остановилось сердце. Сво соболезнования выразили многие звезды российской эстрады, а также президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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