Телеведущий Андрей Махалов приехал на похороны народной актрисы РСФСР Ларисы Голубкиной. Церемония прощания и отпевания проходит в храме святителя Николая на Трех Горах.
«Прощание с актрисой Голубкиной началось в храме святителя Николая на Трех Горах», — пишет ТАСС, публикуя кадры с места событий. На прощание с актрисой венки прислали Центральный академический театр Российской армии, Союз кинематографистов РФ, Андрей Малахов и другие.
Известная советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Ее имя ассоциируется с яркими ролями в таких фильмах, как «Гусарская баллада» и «Освобождение». Смерть Голубкиной наступила после длительной борьбы с раком, в результате которой у женщины остановилось сердце. Сво соболезнования выразили многие звезды российской эстрады, а также президент России Владимир Путин.
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