25 марта 2025

В Нижневартовске именами погибших бойцов СВО назовут школы и улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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В честь героев СВО назовут школы и улицы в Нижневартовске
В честь героев СВО назовут школы и улицы в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в честь погибших военных во время спецоперации хотят называть школы и улицы. От двух образовательных учреждений уже поступили обращение о присвоении имени выпускников, которые не вернулись с СВО.

«От двух школ поступило обращение присвоить учреждению имя бывшего ученика, погибшего в ходе СВО. Согласовывается вопрос по единой форме мемориальных табличек», — сообщили представители мэрии Нижневартовска во время заседания местной думы. Инициативу реализуют в контексте акции «Память рядом», запущенной единороссами. (Партийцы вместе с горожанами должны находить конкретные имена и события, которые связывают муниципалитет с историей и героям Великой Отечественной войны и СВО).

Депутаты намерены создать рабочую группу и рассмотреть вопрос о названии улиц, общественных учреждений в честь героев СВО, привлечь совет по топонимике и обсудить тему на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству. Также местные парламентарии рассматривают строительство скверов с мемориальными комплексами или памятниками, посвященными бойцам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» разместит портреты солдат Великой Отечественной войны на своих автобусах. Фотографии бойцов предприятие распечатает и разместит самостоятельно.

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В Нижневартовске (ХМАО) в честь погибших военных во время спецоперации хотят называть школы и улицы. От двух образовательных учреждений уже поступили обращение о присвоении имени выпускников, которые не вернулись с СВО. «От двух школ поступило обращение присвоить учреждению имя бывшего ученика, погибшего в ходе СВО. Согласовывается вопрос по единой форме мемориальных табличек», — сообщили представители мэрии Нижневартовска во время заседания местной думы. Инициативу реализуют в контексте акции «Память рядом», запущенной единороссами. (Партийцы вместе с горожанами должны находить конкретные имена и события, которые связывают муниципалитет с историей и героям Великой Отечественной войны и СВО). Депутаты намерены создать рабочую группу и рассмотреть вопрос о названии улиц, общественных учреждений в честь героев СВО, привлечь совет по топонимике и обсудить тему на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству. Также местные парламентарии рассматривают строительство скверов с мемориальными комплексами или памятниками, посвященными бойцам. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» разместит портреты солдат Великой Отечественной войны на своих автобусах. Фотографии бойцов предприятие распечатает и разместит самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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