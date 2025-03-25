В Нижневартовске именами погибших бойцов СВО назовут школы и улицы

В Нижневартовске (ХМАО) в честь погибших военных во время спецоперации хотят называть школы и улицы. От двух образовательных учреждений уже поступили обращение о присвоении имени выпускников, которые не вернулись с СВО.
«От двух школ поступило обращение присвоить учреждению имя бывшего ученика, погибшего в ходе СВО. Согласовывается вопрос по единой форме мемориальных табличек», — сообщили представители мэрии Нижневартовска во время заседания местной думы. Инициативу реализуют в контексте акции «Память рядом», запущенной единороссами. (Партийцы вместе с горожанами должны находить конкретные имена и события, которые связывают муниципалитет с историей и героям Великой Отечественной войны и СВО).
Депутаты намерены создать рабочую группу и рассмотреть вопрос о названии улиц, общественных учреждений в честь героев СВО, привлечь совет по топонимике и обсудить тему на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству. Также местные парламентарии рассматривают строительство скверов с мемориальными комплексами или памятниками, посвященными бойцам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» разместит портреты солдат Великой Отечественной войны на своих автобусах. Фотографии бойцов предприятие распечатает и разместит самостоятельно.
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