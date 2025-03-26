В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Данилом Власовым

Прощание с бойцом состоится 28 марта 2025 года
. Об этом сообщила администрации Суксунского муниципального округа.
«В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Власов Данил Викторович. Выражаем искренние слова соболезнования родным, близким Данила. Светлая память.», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
С бойцом простятся 28 марта в 11.00 в селе Брехово, ул. Зеленая, 8. Отпевание пройдет в храме святителя Николая Великорецкого.
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