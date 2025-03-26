26 марта 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Данилом Власовым

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Прощание с бойцом состоится 28 марта 2025 года
Прощание с бойцом состоится 28 марта 2025 года Фото:

. Об этом сообщила администрации Суксунского муниципального округа.

«В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Власов Данил Викторович. Выражаем искренние слова соболезнования родным, близким Данила. Светлая память.», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

С бойцом простятся 28 марта в 11.00 в селе Брехово, ул. Зеленая, 8. Отпевание пройдет в храме святителя Николая Великорецкого.

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. Об этом сообщила администрации Суксунского муниципального округа. «В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Власов Данил Викторович. Выражаем искренние слова соболезнования родным, близким Данила. Светлая память.», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». С бойцом простятся 28 марта в 11.00 в селе Брехово, ул. Зеленая, 8. Отпевание пройдет в храме святителя Николая Великорецкого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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