Пермская опера взяла главную премию Casta Diva

Пермский театр оперы и балета стал победителем премии Casta Diva
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Постановка Пермского театра оперы и балета признана лучшей в России
Постановка Пермского театра оперы и балета признана лучшей в России Фото:

Пермский театр оперы и балета стал победителем премии Casta Diva. Спектаклем года признана постановка «Похождения повесы», а певицей года — солистка Пермской оперы Надежда Павлова.

«Выбор „Похождений повесы“ стал возможен благодаря превосходной музыкальной трактовке. Под руководством Федора Леднева был освоен ювелирный по сложности материал Стравинского. Точная работа дирижера с певцами обрела экспрессию в интонации, необходимый уровень стилистики, детализации и баланса звучания», — говорится на портале «Музыкальные сезоны». Павлову жюри отметило за партию Цербинетты в постановке «Ариадна на Наксосе», которую она исполнила на сцене Гамбургской государственной оперы.

Casta Diva — российская оперная премия, учрежденная в 1996 году. Ее лауреатами становились такие звезды как Валерий Гергиев, Анна Нетребко, Хибла Герзмава, а также постановки Большого и Мариинского театров.

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Пермский театр оперы и балета стал победителем премии Casta Diva. Спектаклем года признана постановка «Похождения повесы», а певицей года — солистка Пермской оперы Надежда Павлова. «Выбор „Похождений повесы“ стал возможен благодаря превосходной музыкальной трактовке. Под руководством Федора Леднева был освоен ювелирный по сложности материал Стравинского. Точная работа дирижера с певцами обрела экспрессию в интонации, необходимый уровень стилистики, детализации и баланса звучания», — говорится на портале «Музыкальные сезоны». Павлову жюри отметило за партию Цербинетты в постановке «Ариадна на Наксосе», которую она исполнила на сцене Гамбургской государственной оперы. Casta Diva — российская оперная премия, учрежденная в 1996 году. Ее лауреатами становились такие звезды как Валерий Гергиев, Анна Нетребко, Хибла Герзмава, а также постановки Большого и Мариинского театров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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