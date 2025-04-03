Россия значительно ускорила темпы наращивания численности вооруженных сил и замены военной техники. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. По его словам, происходит это быстрее, чем ожидали аналитики.
«Российские вооруженные силы наращивают численность быстрее, чем предполагало большинство аналитиков. Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы», — отметил Каволи в ходе подготовленного выступления для комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Его слова передает РИА «Новости».
Дополнительно генерал Каволи подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс значительно расширил свое производство. В текущем году планируется выпуск 1,5 тысяч танков и 3 тысячи бронемашин, а также 200 ракет «Искандер». Это сравнивается с производственными мощностями США, которые значительно меньше по объему выпускаемой военной техники.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения специальной военной операции на территории Украины, подчеркнув при этом, что цели России не включают оккупацию украинских территорий. В октябре того же года президент подписал законодательные акты о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
На данный момент российские военные силы продолжают свое наступление в рамках специальной операции, освобождая населенные пункты и приближаясь к достижению задач, определенных президентом. Так ВС РФ почти выдавили бойцов противника из Курской области, в которую те зашли в 2024 году.
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