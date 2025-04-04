Имущество экс-менеджера «Газпрома» Митюшова пойдет на благо страны

Арбитражный суд Башкирии аннулировал сделки бывшего руководителя «Газпрома» Алексея Митюшова по покупке акций нескольких компаний. Суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ, постановив передать всё оспоренное имущество в государственную собственность.
«Арбитражный суд решил — исковые требования заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить, применить последствия недействительности и ничтожной сделки, оформленной решением общего собрания владельцев закрытого инвестиционного паевого фонда „Универсальные инвестиции“, <…> взыскав в доход РФ 100% акций АО „Салаватнефтемаш“, АО „Салаватнефтехимремстрой“, ООО „Нефтехимремстрой“, ООО „Ремонтно-механический завод“ и ООО „Техцентр“, — сообщает корреспондент ТАСС решение суда. Там согласились с требованием прокуратуры немедленно изъять доли и акции.
В 2022 году на Митюшова завели уголовное дело за мошенничество. Через год его внесли в международный розыск.
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