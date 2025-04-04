Имущество экс-менеджера «Газпрома» Митюшова пойдет на благо страны

Суд Башкирии взыскал с экс-менеджера Газпрома Митюшова активы в доход РФ
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Суд Башкирии аннулировал экс-руководителя «Газпрома»
Суд Башкирии аннулировал экс-руководителя «Газпрома» Фото:

Арбитражный суд Башкирии аннулировал сделки бывшего руководителя «Газпрома» Алексея Митюшова по покупке акций нескольких компаний. Суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ, постановив передать всё оспоренное имущество в государственную собственность.

«Арбитражный суд решил — исковые требования заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить, применить последствия недействительности и ничтожной сделки, оформленной решением общего собрания владельцев закрытого инвестиционного паевого фонда „Универсальные инвестиции“, <…> взыскав в доход РФ 100% акций АО „Салаватнефтемаш“, АО „Салаватнефтехимремстрой“, ООО „Нефтехимремстрой“, ООО „Ремонтно-механический завод“ и ООО „Техцентр“, — сообщает корреспондент ТАСС решение суда. Там согласились с требованием прокуратуры немедленно изъять доли и акции.

В 2022 году на Митюшова завели уголовное дело за мошенничество. Через год его внесли в международный розыск.

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Арбитражный суд Башкирии аннулировал сделки бывшего руководителя «Газпрома» Алексея Митюшова по покупке акций нескольких компаний. Суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ, постановив передать всё оспоренное имущество в государственную собственность. «Арбитражный суд решил — исковые требования заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить, применить последствия недействительности и ничтожной сделки, оформленной решением общего собрания владельцев закрытого инвестиционного паевого фонда „Универсальные инвестиции“, <…> взыскав в доход РФ 100% акций АО „Салаватнефтемаш“, АО „Салаватнефтехимремстрой“, ООО „Нефтехимремстрой“, ООО „Ремонтно-механический завод“ и ООО „Техцентр“, — сообщает корреспондент ТАСС решение суда. Там согласились с требованием прокуратуры немедленно изъять доли и акции. В 2022 году на Митюшова завели уголовное дело за мошенничество. Через год его внесли в международный розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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