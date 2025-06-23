В Белгородской области машины скорой помощи начали защищать «мангалами» от БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи начали оборудовать защитными средствами от беспилотников, отметил Гладков
Машины скорой помощи начали оборудовать защитными средствами от беспилотников, отметил Гладков Фото:

В Белгородской области автомобили скорой медицинской помощи начали оснащать специальными защитными решетками — так называемыми «мангалами» — для защиты от ударов беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Атаки на наше приграничье продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день семь человек было ранено, трое из них — работники скорой медицинской помощи. <...> Начинаем оборудовать наши „скорые помощи“ по примеру сельхозтехники — защитными „мангалами“ от ударов дронов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также добавил, что в целях безопасности автомобили экстренных служб оборудуются специальными детекторами дронов, а также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, защита сотрудников бригад скорой помощи остается приоритетом, поскольку от их оперативной работы зависят жизни пострадавших и серьезно больных жителей региона. 

Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи атак беспилотников на гражданские автомобили и экстренные службы — в частности, в селе Отрадное дрон ВСУ ранил двух мужчин, а глава Гончаровского поселения Александр Гаркавенко погиб после удара дрона по его машине. В связи с этим региональные власти усиливают меры по защите медицинских бригад и транспорта. ВСУ ежедневно наносят удары при помощи беспилотников по российским территориям. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области автомобили скорой медицинской помощи начали оснащать специальными защитными решетками — так называемыми «мангалами» — для защиты от ударов беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Атаки на наше приграничье продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день семь человек было ранено, трое из них — работники скорой медицинской помощи. <...> Начинаем оборудовать наши „скорые помощи“ по примеру сельхозтехники — защитными „мангалами“ от ударов дронов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также добавил, что в целях безопасности автомобили экстренных служб оборудуются специальными детекторами дронов, а также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, защита сотрудников бригад скорой помощи остается приоритетом, поскольку от их оперативной работы зависят жизни пострадавших и серьезно больных жителей региона.  Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи атак беспилотников на гражданские автомобили и экстренные службы — в частности, в селе Отрадное дрон ВСУ ранил двух мужчин, а глава Гончаровского поселения Александр Гаркавенко погиб после удара дрона по его машине. В связи с этим региональные власти усиливают меры по защите медицинских бригад и транспорта. ВСУ ежедневно наносят удары при помощи беспилотников по российским территориям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...