Британия и США похвастались испытаниями гиперзвукового двигателя для ракеты

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Британские ученые испытали гиперзвуковой двигатель
Британские ученые испытали гиперзвуковой двигатель Фото:

Британия в сотрудничестве с Соединенными Штатами провела успешные испытания гиперзвукового ракетного двигателя. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.

«Британия совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель», — говорится в заявлении Минобороны на официальном сайте ведомства. Там добавили, что британские ученые протестировали гиперзвуковой двигатель, проводя 233 испытания в исследовательском центре NASA в американском штате Вирджиния. Цель программы — создать демонстратор гиперзвукового оружия к 2030 году, что должно укрепить оборонные способности Великобритании.

Эти испытания, проведенные под руководством лаборатории оборонной науки и технологий, включали анализ данных в реальном времени и различные варианты конструкции двигателя, который продемонстрировал высокую производительность и дальность полета, превышающую обычные ракеты. Результаты испытаний также укрепляют сотрудничество между Великобританией и США в области гиперзвукового оружия, заключили в британском Минобороны.

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Британия в сотрудничестве с Соединенными Штатами провела успешные испытания гиперзвукового ракетного двигателя. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Великобритании. «Британия совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель», — говорится в заявлении Минобороны на официальном сайте ведомства. Там добавили, что британские ученые протестировали гиперзвуковой двигатель, проводя 233 испытания в исследовательском центре NASA в американском штате Вирджиния. Цель программы — создать демонстратор гиперзвукового оружия к 2030 году, что должно укрепить оборонные способности Великобритании. Эти испытания, проведенные под руководством лаборатории оборонной науки и технологий, включали анализ данных в реальном времени и различные варианты конструкции двигателя, который продемонстрировал высокую производительность и дальность полета, превышающую обычные ракеты. Результаты испытаний также укрепляют сотрудничество между Великобританией и США в области гиперзвукового оружия, заключили в британском Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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