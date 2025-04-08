Каждый пятый челябинец боится потерять работу

Остаться без рабочего места опасается каждый пятый житель Челябинской области. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы HeadHunter, показатель несколько выше среднероссийского.
«Риск увольнения с текущего места трудоустройства по инициативе работодателя ощущают 16,3% россиян. Среди работников Челябинской области такие опасения есть у 18%. Этот показатель остается на минимальном уровне», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
У маркетологов и кадровиков уровень беспокойства достиг 21,6% и 20,2% соответственно. Также значительные опасения продолжили испытывать программисты, среди которых 20,1% чувствуют риск быть уволенными.
Наиболее восприимчивы к возможным изменениям в своем трудовом статусе лица в возрастной категории 55 лет и старше. Среди данной категории 20,6% сочли риск увольнения крайне высоким. Молодежь до 18 лет и лица в возрастной группе 25-34 года также ощутили повышенную угрозу увольнений. Хотя здесь опасений меньше: 16,4% и 15,6% соответственно. Доля людей, кто волнуется, в сравнении с четвертым кварталом 2024 года, снизилась во всех группах.
Среди отраслей, где работники чувствуют наименьший страх потерять работу, аналитики определили сферы, связанные со спортом, красотой, стратегией и консалтингом, медициной и фармацевтикой. В этих секторах более 80% респондентов уверены в своей профессиональной стабильности. Медики стали одной из самых востребованных профессий.
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