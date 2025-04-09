В скандальном баре Юрюзани осужденный за кражу у бойца СВО искалечил женщину

В скандально известном баре Юрюзани (Челябинская область) Егора Куликова, осужденного за кражу у крестного отца и бойца СВО, обвинили в нанесении побоев. Как URA.RU рассказала пострадавшая Александра Новоженина, после инцидента в баре «Кайф» у женщины сломана нога.
«Напал Куликов в ночь с 28 на 29 марта. Мы с подругой в „Кайфе“ отдыхали. В какой-то момент она вышла на улицу. Спустя время я проследовала за ней. Увидела, что приятельница на повышенных тонах общается с незнакомой девушкой. И тут неизвестный мне тогда парень налетел на незнакомку и начал избивать. Я вступилась — он на меня», — сообщила URA.RU Новоженина.
По словам собеседницы URA.RU, избиение продолжилось, даже когда она упала на землю. Кто-то из посетителей бара вызвал полицию и бригаду скорой помощи. Медики доставили пострадавшую в приемный покой горбольницы Юрюзани. После проведенного рентгена там поставили диагноз «ушиб», отпустив домой.
Когда боль в ноге не унялась и к 30 марта, подруги поехали в больницу Сатки. Новый рентгеновский снимок показал перелом. Нога к этому времени сильно опухла, на нее наложили гипс. Сейчас пострадавшая, написав заявление в полицию райцентра Катав-Ивановска, ждет результатов доследственной проверки. Срастаться кость будет не меньше месяца. Женщина сказала, что ей предстоит пройти экспертизу, которая зафиксирует побои.
«По поступившему сообщению на место были направлены сотрудники полиции. В результате комплекса мероприятий все участники инцидента установлены. В настоящее время проводится дальнейшая работа в рамках административного расследования», — пояснили URA.RU в челябинском главке полиции.
Это второй инцидент, связанный с баром «Кайф». В июле 2023 года в этом заведении мигрант Кароматулло Ашурмахмад избил пришедшего в отпуск бойца СВО Антона Чашкина. Мигрант успел уехать за рубеж, поймать его не удалось. Сначала уголовное дело следком расследовал по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После кончины бойца и проведения судмедэкспертизы статью следователи переквалифицировали на «Умышленное причинение смерти другому человеку».
Куликова осудили по статье за мошенничество. В феврале 2024 года, когда военнослужащий вез на родину документы и деньги убитого сослуживца Кирилла Вдовина, он снял с банковской карты деньги и присвоил дорогой смартфон погибшего.
При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Куликова. Дозвониться до мужчины не удалось. Его мать Ксения сказала информагентству, что также не может связаться с сыном. Об инциденте ей ничего не известно. Женщине Егор ничего не рассказывает.
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