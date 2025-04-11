«Невыносимо жить»: екатеринбуржцы задыхаются от трупного запаха в многоэтажке

Жители Екатеринбурга задыхаются от трупного запаха в высотке
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой дом на ул Республики 92. Тюмень., многоэтажка, высотка, Дом на ул Республики 92
Трагедия, предположительно, произошла около месяца назад в доме на Викулова (архивное фото) Фото:

Жильцы екатеринбургской высотки на улице Викулова, 59 уже несколько недель мучаются от трупного запаха. По их словам, полицейские не могут вскрыть квартиру.

«Ужасный запах я ощущаю уже где-то месяц. Сегодня приходил участковый, подтвердил, что исходит трупный запах. Но квартиру вскрывать не стал, говорит, что нужно найти родных мужчины, который скончался», — сказал URA.RU первый собеседник.

По словам второй соседки, в квартире мог скончаться Павел И. Ему около 55 лет. «Он в разводе. Есть маленький ребенок. Видимо, после разлада в семье начал злоупотреблять алкоголем. Квартиру захламил», — описала его женщина.

«Уже просто невыносимо жить с этим запахом. Мы звонили в прокуратуру, нам сказали: „Пишите обращение“. Но ведь это тоже время. Почему нельзя решить проблему как можно быстрее?» — возмущается собеседница агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области и УМВД РФ по Екатеринбургу. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

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Жильцы екатеринбургской высотки на улице Викулова, 59 уже несколько недель мучаются от трупного запаха. По их словам, полицейские не могут вскрыть квартиру. «Ужасный запах я ощущаю уже где-то месяц. Сегодня приходил участковый, подтвердил, что исходит трупный запах. Но квартиру вскрывать не стал, говорит, что нужно найти родных мужчины, который скончался», — сказал URA.RU первый собеседник. По словам второй соседки, в квартире мог скончаться Павел И. Ему около 55 лет. «Он в разводе. Есть маленький ребенок. Видимо, после разлада в семье начал злоупотреблять алкоголем. Квартиру захламил», — описала его женщина. «Уже просто невыносимо жить с этим запахом. Мы звонили в прокуратуру, нам сказали: „Пишите обращение“. Но ведь это тоже время. Почему нельзя решить проблему как можно быстрее?» — возмущается собеседница агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области и УМВД РФ по Екатеринбургу. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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