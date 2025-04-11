Екатеринбуржцы стали свидетелями светомузыкального шоу на Макаровском мосту. Подобных мероприятий здесь не было с 2023 года, передает корреспондент URA.RU.
Представление решили показать в рамках фестиваля светового искусства Play DigitalArt. Шоу должно было начаться в 20:30, но его задержали на полчаса — по техническим причинам. По итогу зрители увидели световое представление под dubstep.
Помимо подсветки, горожанам показали мэппинг-шоу на здании по улице Октябрьская площадь, 3 — аналогичное демонстрировали в 300-летие Екатеринбурга на здании мэрии. Подобные показы будут проводить еще два дня — до 13 апреля включительно. Их можно увидеть на Плотинке с 20:30 до 23:00.
Впервые похожее световое шоу на мосту показали в 2022 году, а затем официально подарили на День города спустя год. Власти хотели проводить подобные представления не только в праздники и выходные, но и в будние дни. По итогу после празднования юбилея шоу больше не демонстрировали. Также его планировали запустить во время работы ледового городка и на фестивале светового искусства «Не темно», но не стали.
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