В Германии рухнул самолет, есть погибшие

На севере Германии произошла трагедия с участием небольшого самолета, погибли два человека. Согласно информации, опубликованной газетой Bild, самолет, пролетев около километра, потерпел крушение в промышленной зоне, упав между двумя производственными корпусами.
«Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Зальцгиттере в воскресенье», — пишет Bild. По предварительным данным, жертвами стали летчики. Возможной причиной аварии могли стать неполадки в работе двигателя. Самолет, преодолевший менее одного километра, столкнулся с шестиметровой пропастью, расположенной между двумя строениями. В результате происшествия возник пожар. К тушению огня приступила пожарная бригада завода.
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