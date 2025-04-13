В Германии рухнул самолет, есть погибшие

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В результате крушения самолета погибли два человека (архивное фото)
В результате крушения самолета погибли два человека (архивное фото) Фото:

На севере Германии произошла трагедия с участием небольшого самолета, погибли два человека. Согласно информации, опубликованной газетой Bild, самолет, пролетев около километра, потерпел крушение в промышленной зоне, упав между двумя производственными корпусами.

«Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Зальцгиттере в воскресенье», — пишет Bild. По предварительным данным, жертвами стали летчики. Возможной причиной аварии могли стать неполадки в работе двигателя. Самолет, преодолевший менее одного километра, столкнулся с шестиметровой пропастью, расположенной между двумя строениями. В результате происшествия возник пожар. К тушению огня приступила пожарная бригада завода.

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На севере Германии произошла трагедия с участием небольшого самолета, погибли два человека. Согласно информации, опубликованной газетой Bild, самолет, пролетев около километра, потерпел крушение в промышленной зоне, упав между двумя производственными корпусами. «Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Зальцгиттере в воскресенье», — пишет Bild. По предварительным данным, жертвами стали летчики. Возможной причиной аварии могли стать неполадки в работе двигателя. Самолет, преодолевший менее одного километра, столкнулся с шестиметровой пропастью, расположенной между двумя строениями. В результате происшествия возник пожар. К тушению огня приступила пожарная бригада завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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