На челябинских ягодных плантациях ждут небывалый урожай

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В Челябинской области ягодники ждут высокие урожаи
В Челябинской области ягодники ждут высокие урожаи Фото:

На ягодных плантациях Челябинской области аграрии ждут высокие урожаи. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, хозяйство соберет первый урожай в Кунашакском районе.

«В 2024 году мы собрали 821 тонну ягод. На предстоящий сезон запланировали порядка 1000 тонн. Одной черной смородины соберем свыше 100 тонн», — уточнила URA.RU собеседница.

Сегаль заметила, что спрос на продукцию растет. В значительной степени его формируют производители морсов: уже в апреле распределено до 70% будущего урожая. До сих пор его собирали в Каслинском районе, вторая площадка увеличит сборы. Основной акцент сделан на поставки потребителям Челябинской области и УрФО.

«Как погода отразилась на состоянии садов южных регионов, будем точно знать через две недели. Если объемы снизятся на юге, то, думаю, их удастся компенсировать сборами в хозяйствах средней полосы», — сообщил URA.RU директор Ягодного союза РФ Игорь Бугорский.

Эксперт указал на дисбаланс предложения. Основные поставщики находятся на юге. За счет неравномерного распределения производители Крыма, Краснодарского края и Ростовской области с их ранними урожаями одномоментно затоваривают рынок, снижая цену продукции. Нормализовать ситуацию способно более интенсивное развитие отрасли в более северных регионах страны.

«Самая востребованная ягода — это клубника. На втором месте — голубика, имеющая наиболее высокую динамику спроса. Замыкает тройку лидеров малина. Смородина в основном выращивается в центральных регионах России. Основной объем этой ягоды идет на переработку», — подытожил Бугорский.

В пресс-службе минсельхоза Челябинской области URA.RU отметили, что закладку многолетних насаждений в 2025 году аграрии продолжат. Под новую закладку отведено 11 гектаров при общей площади садов 330 гектаров. С 2015 года на Южном Урале заложили 319 гектаров промышленных садов интенсивного типа. Из собранной в 2024 году 821 тонны ягод «Григорьевские сады» обеспечили 820 тонн.

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На ягодных плантациях Челябинской области аграрии ждут высокие урожаи. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, хозяйство соберет первый урожай в Кунашакском районе. «В 2024 году мы собрали 821 тонну ягод. На предстоящий сезон запланировали порядка 1000 тонн. Одной черной смородины соберем свыше 100 тонн», — уточнила URA.RU собеседница. Сегаль заметила, что спрос на продукцию растет. В значительной степени его формируют производители морсов: уже в апреле распределено до 70% будущего урожая. До сих пор его собирали в Каслинском районе, вторая площадка увеличит сборы. Основной акцент сделан на поставки потребителям Челябинской области и УрФО. «Как погода отразилась на состоянии садов южных регионов, будем точно знать через две недели. Если объемы снизятся на юге, то, думаю, их удастся компенсировать сборами в хозяйствах средней полосы», — сообщил URA.RU директор Ягодного союза РФ Игорь Бугорский. Эксперт указал на дисбаланс предложения. Основные поставщики находятся на юге. За счет неравномерного распределения производители Крыма, Краснодарского края и Ростовской области с их ранними урожаями одномоментно затоваривают рынок, снижая цену продукции. Нормализовать ситуацию способно более интенсивное развитие отрасли в более северных регионах страны. «Самая востребованная ягода — это клубника. На втором месте — голубика, имеющая наиболее высокую динамику спроса. Замыкает тройку лидеров малина. Смородина в основном выращивается в центральных регионах России. Основной объем этой ягоды идет на переработку», — подытожил Бугорский. В пресс-службе минсельхоза Челябинской области URA.RU отметили, что закладку многолетних насаждений в 2025 году аграрии продолжат. Под новую закладку отведено 11 гектаров при общей площади садов 330 гектаров. С 2015 года на Южном Урале заложили 319 гектаров промышленных садов интенсивного типа. Из собранной в 2024 году 821 тонны ягод «Григорьевские сады» обеспечили 820 тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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