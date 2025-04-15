15 апреля 2025

В Петербурге два года колонии получил мужчина, угрожавший ножом бригаде скорой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был признан виновным в хулиганстве с применением оружия
Мужчина был признан виновным в хулиганстве с применением оружия Фото:

В Петербурге два года колонии получил мужчина, угрожавший ножом бригаде скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

«С учетом позиции государственного обвинения, суд назначил Александру Кощееву наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пишет прокуратура города в официальном telegram-канале. Мужчина был признан виновным в хулиганстве с применением оружия.

События развернулись 16 января 2025 года, когда Кощеев, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оказался без сознания на земле у дома 60 по улице Школьной. Прохожие, заметив его состояние, вызвали бригаду скорой помощи. Когда медицинские работники прибыли на место и попытались оценить состояние Кощеева, он неожиданно пришел в себя и начал угрожать врачам. Подсудимый выкрикивал угрозы убийством, размахивая ножом перед лицом врача и других граждан, находившихся поблизости.

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В Петербурге два года колонии получил мужчина, угрожавший ножом бригаде скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. «С учетом позиции государственного обвинения, суд назначил Александру Кощееву наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пишет прокуратура города в официальном telegram-канале. Мужчина был признан виновным в хулиганстве с применением оружия. События развернулись 16 января 2025 года, когда Кощеев, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оказался без сознания на земле у дома 60 по улице Школьной. Прохожие, заметив его состояние, вызвали бригаду скорой помощи. Когда медицинские работники прибыли на место и попытались оценить состояние Кощеева, он неожиданно пришел в себя и начал угрожать врачам. Подсудимый выкрикивал угрозы убийством, размахивая ножом перед лицом врача и других граждан, находившихся поблизости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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