В Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада, произошел пожар в Музее наследия украинской культуры. Об этом рассказали в канадской полиции.
«Огонь распространился на постройки в селе наследия украинской культуры», — говорится в сообщении полиции на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там добавили, что в соседнем районе была объявлена эвакуация, но вскоре ее отменили.
Музей иллюстрирует жизнь украинских первопроходцев в Альберте и сохраняет аутентичные дома украинских эмигрантов. Он рассказывает о быте украинцев в Канаде в период с 1892 по 1930 год.
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