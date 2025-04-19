В Канаде загорелся музей наследия украинской культуры. Фото

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В соседнем городе из-за пожара объявили эвакуацию
В соседнем городе из-за пожара объявили эвакуацию Фото:

В Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада, произошел пожар в Музее наследия украинской культуры. Об этом рассказали в канадской полиции.

«Огонь распространился на постройки в селе наследия украинской культуры», — говорится в сообщении полиции на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там добавили, что в соседнем районе была объявлена эвакуация, но вскоре ее отменили.

Музей иллюстрирует жизнь украинских первопроходцев в Альберте и сохраняет аутентичные дома украинских эмигрантов. Он рассказывает о быте украинцев в Канаде в период с 1892 по 1930 год.

Пожар в селе наследия украинской культуры
Пожар в селе наследия украинской культуры
Фото:

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В Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада, произошел пожар в Музее наследия украинской культуры. Об этом рассказали в канадской полиции. «Огонь распространился на постройки в селе наследия украинской культуры», — говорится в сообщении полиции на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там добавили, что в соседнем районе была объявлена эвакуация, но вскоре ее отменили. Музей иллюстрирует жизнь украинских первопроходцев в Альберте и сохраняет аутентичные дома украинских эмигрантов. Он рассказывает о быте украинцев в Канаде в период с 1892 по 1930 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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