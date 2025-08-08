Ученые нашли натуральные средства от депрессии

Университетский колледж Лондона: зверобой и шафран ослабляют симптомы депрессии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Лондоне сообщили, что зверобой и шафран могут помочь в борьбе с депрессией
В Лондоне сообщили, что зверобой и шафран могут помочь в борьбе с депрессией Фото:

Некоторые безрецептурные препараты на основе лекарственных трав облегчают симптомы депрессии. К такому выводу пришли исследователи Университетского колледжа Лондона, проведя систематический обзор 209 научных публикаций на эту тему.

В ходе анализа выяснилось, что зверобой эффективен при лечении депрессии без сопутствующих заболеваний и в ряде случаев превосходит по результатам традиционные рецептурные антидепрессанты. Шафран заметно улучшает состояние человека в депрессии, этот эффект превосходит лечебные свойства плацебо и медикаментов. Эффективнее плацебо оказался и витамин D, который применялся как дополнительное средство к медикаментам и терапии. Данные ученых передает «Ридус».

Также ученые обратили внимание на ряд других безрецептурных препаратов. Полученные данные по мелатонину, магнию, куркумину, корице, эхиуму, витамину C и комбинации витамина D с кальцием оказались противоречивыми и требуют дальнейших исследований.

Депрессия может возникать как из-за наследственных и стрессовых факторов, так и вследствие нарушений баланса нейротрансмиттеров, повышенной выработки глюкокортикоидов, а также снижения уровня мозгового нейротрофического фактора и изменений в составе кишечной микробиоты. К основным проявлениям расстройства относятся длительное снижение настроения, потеря интереса к привычным занятиям, расстройства сна и хроническая усталость.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые безрецептурные препараты на основе лекарственных трав облегчают симптомы депрессии. К такому выводу пришли исследователи Университетского колледжа Лондона, проведя систематический обзор 209 научных публикаций на эту тему. В ходе анализа выяснилось, что зверобой эффективен при лечении депрессии без сопутствующих заболеваний и в ряде случаев превосходит по результатам традиционные рецептурные антидепрессанты. Шафран заметно улучшает состояние человека в депрессии, этот эффект превосходит лечебные свойства плацебо и медикаментов. Эффективнее плацебо оказался и витамин D, который применялся как дополнительное средство к медикаментам и терапии. Данные ученых передает «Ридус». Также ученые обратили внимание на ряд других безрецептурных препаратов. Полученные данные по мелатонину, магнию, куркумину, корице, эхиуму, витамину C и комбинации витамина D с кальцием оказались противоречивыми и требуют дальнейших исследований. Депрессия может возникать как из-за наследственных и стрессовых факторов, так и вследствие нарушений баланса нейротрансмиттеров, повышенной выработки глюкокортикоидов, а также снижения уровня мозгового нейротрофического фактора и изменений в составе кишечной микробиоты. К основным проявлениям расстройства относятся длительное снижение настроения, потеря интереса к привычным занятиям, расстройства сна и хроническая усталость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...