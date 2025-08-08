Ученые нашли натуральные средства от депрессии

Некоторые безрецептурные препараты на основе лекарственных трав облегчают симптомы депрессии. К такому выводу пришли исследователи Университетского колледжа Лондона, проведя систематический обзор 209 научных публикаций на эту тему.
В ходе анализа выяснилось, что зверобой эффективен при лечении депрессии без сопутствующих заболеваний и в ряде случаев превосходит по результатам традиционные рецептурные антидепрессанты. Шафран заметно улучшает состояние человека в депрессии, этот эффект превосходит лечебные свойства плацебо и медикаментов. Эффективнее плацебо оказался и витамин D, который применялся как дополнительное средство к медикаментам и терапии. Данные ученых передает «Ридус».
Также ученые обратили внимание на ряд других безрецептурных препаратов. Полученные данные по мелатонину, магнию, куркумину, корице, эхиуму, витамину C и комбинации витамина D с кальцием оказались противоречивыми и требуют дальнейших исследований.
Депрессия может возникать как из-за наследственных и стрессовых факторов, так и вследствие нарушений баланса нейротрансмиттеров, повышенной выработки глюкокортикоидов, а также снижения уровня мозгового нейротрофического фактора и изменений в составе кишечной микробиоты. К основным проявлениям расстройства относятся длительное снижение настроения, потеря интереса к привычным занятиям, расстройства сна и хроническая усталость.
