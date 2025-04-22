Задержанный по делу о коррупции топ-чиновник в Кушве написал явку с повинной

В Кушве (Свердловская область) директор МКУ «Коммунальные сети» Рустам Мамедов, задержанный в рамках дела о коррупции министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, написал явку с повинной. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым органам.
«Он написал явку с повинной, сейчас находится на свободе. С него взяли обязательство о явке по требованию», — поделился собеседник. Корреспондент попытался дозвониться в МКУ за комментарием, но там никто не ответил.
Как ранее сообщало URA.RU, вместе с Мамедовым был задержан глава городского комитета ЖКХ Александр Шурыгин. Возбуждено уголовное дело по статьям 290 (получение взятки) и 159 (мошенничество) УК РФ, однако роль каждого следствие пока не раскрывает. По одной версии, претензии к чиновникам появились из-за реализации проекта «Чистая вода». По другой — из-за концессии по замене труб. Показания на обоих якобы дали Смирнов, которого задержали в конце января, и его бывший первый заместитель Андрей Кислицын (также задержан).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!