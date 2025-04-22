Задержанный по делу о коррупции топ-чиновник в Кушве написал явку с повинной

© Служба новостей «URA.RU»
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Рустам Мамедов якобы признался в преступлении
Рустам Мамедов якобы признался в преступлении Фото:

В Кушве (Свердловская область) директор МКУ «Коммунальные сети» Рустам Мамедов, задержанный в рамках дела о коррупции министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, написал явку с повинной. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым органам.

«Он написал явку с повинной, сейчас находится на свободе. С него взяли обязательство о явке по требованию», — поделился собеседник. Корреспондент попытался дозвониться в МКУ за комментарием, но там никто не ответил.

Как ранее сообщало URA.RU, вместе с Мамедовым был задержан глава городского комитета ЖКХ Александр Шурыгин. Возбуждено уголовное дело по статьям 290 (получение взятки) и 159 (мошенничество) УК РФ, однако роль каждого следствие пока не раскрывает. По одной версии, претензии к чиновникам появились из-за реализации проекта «Чистая вода». По другой — из-за концессии по замене труб. Показания на обоих якобы дали Смирнов, которого задержали в конце января, и его бывший первый заместитель Андрей Кислицын (также задержан). 

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В Кушве (Свердловская область) директор МКУ «Коммунальные сети» Рустам Мамедов, задержанный в рамках дела о коррупции министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, написал явку с повинной. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым органам. «Он написал явку с повинной, сейчас находится на свободе. С него взяли обязательство о явке по требованию», — поделился собеседник. Корреспондент попытался дозвониться в МКУ за комментарием, но там никто не ответил. Как ранее сообщало URA.RU, вместе с Мамедовым был задержан глава городского комитета ЖКХ Александр Шурыгин. Возбуждено уголовное дело по статьям 290 (получение взятки) и 159 (мошенничество) УК РФ, однако роль каждого следствие пока не раскрывает. По одной версии, претензии к чиновникам появились из-за реализации проекта «Чистая вода». По другой — из-за концессии по замене труб. Показания на обоих якобы дали Смирнов, которого задержали в конце января, и его бывший первый заместитель Андрей Кислицын (также задержан). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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