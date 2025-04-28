В Москве внезапно зазвучали сирены

В ряде районов Москвы вечером 10 июня зазвучали сирены системы оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей столицы. О включении звуковых сигналов тревоги сообщают пользователи социальных сетей и местные жители из разных частей города.
«Звучит сирена, никто не предупреждал и оповещений никаких не было», — пишут «Осторожно, Москва». По их словам, аналогичные сигналы были слышны в Чертаново, Измайлово, Печатниках, районе Сокол и других районах. Горожане отмечают, что сирены звучали не менее 10 минут подряд.
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