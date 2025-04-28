В Москве внезапно зазвучали сирены

«Осторожно, новости»: жители некоторых районов Москвы услышали сирену
© Служба новостей «URA.RU»
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Сирену услышали жители нескольких районов Москвы
Сирену услышали жители нескольких районов Москвы Фото:

В ряде районов Москвы вечером 10 июня зазвучали сирены системы оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей столицы. О включении звуковых сигналов тревоги сообщают пользователи социальных сетей и местные жители из разных частей города.

«Звучит сирена, никто не предупреждал и оповещений никаких не было», — пишут «Осторожно, Москва». По их словам, аналогичные сигналы были слышны в Чертаново, Измайлово, Печатниках, районе Сокол и других районах. Горожане отмечают, что сирены звучали не менее 10 минут подряд.

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В ряде районов Москвы вечером 10 июня зазвучали сирены системы оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей столицы. О включении звуковых сигналов тревоги сообщают пользователи социальных сетей и местные жители из разных частей города. «Звучит сирена, никто не предупреждал и оповещений никаких не было», — пишут «Осторожно, Москва». По их словам, аналогичные сигналы были слышны в Чертаново, Измайлово, Печатниках, районе Сокол и других районах. Горожане отмечают, что сирены звучали не менее 10 минут подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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