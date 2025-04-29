В челябинском районе муж избил 18-летнюю жену, лишил ребенка и требует выплат

29 апреля 2025 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Каслинском районе в центре семейной драмы оказался младенец Фото: Илья Московец © URA.RU В Каслинском районе (Челябинская область) Евгений Кельчин в день совершеннолетия жены Юлии избил ее, отобрал ребенка и теперь требует с супруги выплат на младенца. Обе стороны рассказали URA.RU, что возмущены отношением к сыну Льву со стороны второго супруга. «Когда я 25 марта с мужем и ребенком находилась в доме свекрови в деревне Шабурово, муж избил меня, после чего выгнал на улицу одну. С этого времени семейство вместе с гражданской женой Евгения насильно удерживает семимесячного сына. Приходится сцеживать грудное молоко, замораживать и по возможности передавать для кормления», — заявила Кельчина в отдел полиции по Каслинскому району. Юлия добавила, что муж не работает, и неизвестно, чем их ребенок питается, проходит ли медосмотры. До разрыва отношений супруги жили в доме родителей жены в Никольском (Свердловская область). Их отношения начались, когда Юлии не было восемнадцати. Избранник старше на год. Отец женщины Юрий Хомутов рассказал URA.RU, что скандалы с рукоприкладством случались постоянно. Отец ребенка отказывался им заниматься, а свидетельство о рождении порвал. Без документов младенца не могли показать врачам. «Зятю предлагали четыре работы: ему не нравилась зарплата или работа казалась тяжелой. Только устроится, вскоре увольняется. Состоял на учете у психиатра. Сейчас не работает, и требует от дочери перечислять детские пособия. Отдашь, а куда потратят, неизвестно», — пояснил URA.RU Хомутов. Кельчин в разговоре с URA.RU отрицал, что бил жену. Он вспомнил случай, что супруга в больнице оставила ребенка на краю койки. И только подруга, которая находилась рядом, спасла малыша. По данным URA.RU, с этой подругой Евгений теперь живет. Решение забрать младенца он объяснил заботой о здоровье и воспитании сына. «На учете у психиатра состою с детства: проблемы с сердцем. Но бить жену — не бил. Иначе побои были бы видны. Пока не работаю, потому что опека сказала дома посидеть, присмотреть за маленьким. А жена отказалась от ребенка — бумагу об этом мы отдали органам соцзащиты», — сообщил информагентству Кельчин. Свекор возразил: отказ выбили кулаками. Дочь от родственников вернулась сама не своя, а теперь страдает без сына. Льва кормят кашами, сказал многодетный отец, а это недопустимо в его возрасте. Одной из главных причин, почему ее оставили без младенца, Хомутов назвал деньги. «Пока не решил, как потратим материнский капитал. Три года нельзя, а потом, может, дом справим для ребенка. А насчет каш — даем смеси и каши. Врачи разрешают», — прокомментировал отец Льва. В планах Кельчина трудоустроиться. Воспитанием ребенка, сказал, будет заниматься бабушка, мать Евгения. Но супруга тоже полна решимости. Семья наняла адвоката и будет судиться за сына. Управляющая «Григорьевскими садами», многодетная мать Ольга Сегаль заявила URA.RU, что готова взять Юлию с младенцем в свою семью. «С мужем Егором приняли для себя решение и до решения суда поселить Юлию с ребенком к себе в дом. Можем показать этой девушке, как в нормальных условиях воспитываются дети», — написала Сегаль в соцсетях. Ранее семья брала на воспитание подростка из детского дома. Сегодня он вырос, работает в Челябинске. По итогам марта стал лучшим сотрудником компании, планирует свадьбу. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий в органах опеки района. Там от разговора отказались. По словам семьи Юлии, пока сотрудники соцзащиты оставили сына с отцом, посчитав, что его безопасности ничего не угрожает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каслинском районе (Челябинская область) Евгений Кельчин в день совершеннолетия жены Юлии избил ее, отобрал ребенка и теперь требует с супруги выплат на младенца. Обе стороны рассказали URA.RU, что возмущены отношением к сыну Льву со стороны второго супруга. «Когда я 25 марта с мужем и ребенком находилась в доме свекрови в деревне Шабурово, муж избил меня, после чего выгнал на улицу одну. С этого времени семейство вместе с гражданской женой Евгения насильно удерживает семимесячного сына. Приходится сцеживать грудное молоко, замораживать и по возможности передавать для кормления», — заявила Кельчина в отдел полиции по Каслинскому району. Юлия добавила, что муж не работает, и неизвестно, чем их ребенок питается, проходит ли медосмотры. До разрыва отношений супруги жили в доме родителей жены в Никольском (Свердловская область). Их отношения начались, когда Юлии не было восемнадцати. Избранник старше на год. Отец женщины Юрий Хомутов рассказал URA.RU, что скандалы с рукоприкладством случались постоянно. Отец ребенка отказывался им заниматься, а свидетельство о рождении порвал. Без документов младенца не могли показать врачам. «Зятю предлагали четыре работы: ему не нравилась зарплата или работа казалась тяжелой. Только устроится, вскоре увольняется. Состоял на учете у психиатра. Сейчас не работает, и требует от дочери перечислять детские пособия. Отдашь, а куда потратят, неизвестно», — пояснил URA.RU Хомутов. Кельчин в разговоре с URA.RU отрицал, что бил жену. Он вспомнил случай, что супруга в больнице оставила ребенка на краю койки. И только подруга, которая находилась рядом, спасла малыша. По данным URA.RU, с этой подругой Евгений теперь живет. Решение забрать младенца он объяснил заботой о здоровье и воспитании сына. «На учете у психиатра состою с детства: проблемы с сердцем. Но бить жену — не бил. Иначе побои были бы видны. Пока не работаю, потому что опека сказала дома посидеть, присмотреть за маленьким. А жена отказалась от ребенка — бумагу об этом мы отдали органам соцзащиты», — сообщил информагентству Кельчин. Свекор возразил: отказ выбили кулаками. Дочь от родственников вернулась сама не своя, а теперь страдает без сына. Льва кормят кашами, сказал многодетный отец, а это недопустимо в его возрасте. Одной из главных причин, почему ее оставили без младенца, Хомутов назвал деньги. «Пока не решил, как потратим материнский капитал. Три года нельзя, а потом, может, дом справим для ребенка. А насчет каш — даем смеси и каши. Врачи разрешают», — прокомментировал отец Льва. В планах Кельчина трудоустроиться. Воспитанием ребенка, сказал, будет заниматься бабушка, мать Евгения. Но супруга тоже полна решимости. Семья наняла адвоката и будет судиться за сына. Управляющая «Григорьевскими садами», многодетная мать Ольга Сегаль заявила URA.RU, что готова взять Юлию с младенцем в свою семью. «С мужем Егором приняли для себя решение и до решения суда поселить Юлию с ребенком к себе в дом. Можем показать этой девушке, как в нормальных условиях воспитываются дети», — написала Сегаль в соцсетях. Ранее семья брала на воспитание подростка из детского дома. Сегодня он вырос, работает в Челябинске. По итогам марта стал лучшим сотрудником компании, планирует свадьбу. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий в органах опеки района. Там от разговора отказались. По словам семьи Юлии, пока сотрудники соцзащиты оставили сына с отцом, посчитав, что его безопасности ничего не угрожает.